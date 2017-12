Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Hobit ni samo opera za otroke, ampak tudi opera, v kateri otroci nastopajo. Foto: Cankarjev dom Skladatelj Dean Burry o Tolkienovih zgodbah pravi, da pisatelj tako prepričljivo opiše izmišljeni svet, da se zdi resničen. Bolj kot umišljena zgodba ga spominja na zgodovinsko poročilo. Foto: Cineplexx Prva slovenska izvedba opere Hobit je sicer nastala v letu, ko praznujemo 80 let, odkar je v slovenskem prevodu izšlo delo Hobit, ki je pred petimi leti doživel tudi filmsko priredbo. Foto: Kolosej Dodaj v

Bilbo, Gandalf, škrati in vilini na odru Cankarjevega doma

Prva neangleška izvedba opere Hobit

6. december 2017 ob 19:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kanadski skladatelj Dean Burry se je s protagonisti Tolkienovega sveta prvič srečal, ko mu je bilo deset let. Že takrat so ga domišljijska bitja prevzela in leta pozneje, ko je življenje že dolgo posvečal glasbi, se je odločil, da zgodbo o neustrašnem Hobitu uglasbi. Nastala je opera, ki jo nocoj premierno uprizarjajo v Cankarjevem domu.

Opero Hobit za otroški zbor, bariton in manjši komorni ansambel je Burry napisal za Kanadski otroški operni zbor, prvič pa je bila izvedena leta 2004 v Torontu. Že kot mladenič je bil navdušen nad vsem domišljijskim - zmaji, velikani, grško in egipčansko mitologijo, srednjeveškimi vojnami in orožjem. Hobita je prvič prebral, ko mu je bilo deset let, in knjiga ga je očarala. "Pisatelj je tako prepričljivo opisal izmišljeni svet, da se zdi resničen. Bolj kot fantastični roman spominja na zgodovinsko povest," razmišlja.

Med umišljijo in resničnostjo

Privlačnost Tolkienovega romana je med drugim v tem, da je v Srednji svet prenesel stvarnost dejanskega sveta, domišljija in resničnost se prepletata. Burry je domišljijske podobe skušal podpreti z glasbo. V kompozicijo je vključil več glasbenih govoric, ki jih narekuje različna narava prebivalcev Srednjega sveta. Glasba odraža epsko zasnovo, a hkrati zrcali glavne značilnosti raznovrstnih vlog - preprostost hobitov, prizemljenost škratov, lahkomiselnost vilinov, škodoželjno pretkanost goblinov in Smaugovo aroganco.

Fantastična epska zgodba o zapečkarskem hobitu Bilbu Bogataju, ki se na Gandalfovo prigovarjanje poda na nepredvidljivo pustolovščino s škrati, ni samo opera za otroke, ampak otroci v njej tudi nastopajo. Mladinski pevski zbor Glasbene matice z zborovodkinjo Irmo Močnik je k sodelovanju pri pripravi tega projekta povabil še druge mlade pevce ter študente Akademije za glasbo v Ljubljani. Za zbor je to že šesti glasbeno-scenski projekt v zadnjih letih, ki otrokom ponuja neposredno izkušnjo glasbenega gledališča in večdimenzionalnega umetniškega ustvarjanja.

Na premieri tudi skladatelj

Premierne uprizoritve opere, ki bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma na sporedu vse do 23. marca prihodnje leto, se bo udeležil tudi skladatelj, saj bo tu njena prva neangleška izvedba.

Irma Močnik podpisuje tudi peta besedila libreta, medtem ko so govorjena besedila prevodi Dušana Ogrizka. Režijo opere podpisuje Nana Milčinski, kot dirigenti pa so angažirani Zoran Bičanin, Iztok Kocen in Črt Lasbaher. Koreografinja in asistentka žirije je bila Mateja Jerebic, kostumografinja Maja Možic, scenograf Jaro Ješe, video pa je delo Andreja Intiharja.

Prva slovenska izvedba opere Hobit prihaja na oder v letu, ko mineva 80 let od izida slovenskega prevoda tega Tolkienovega dela, predzgodbe enako slavne trilogije Gospodar prstanov.

