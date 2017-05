Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Bill Clinton (1946) je bil 42. predsednik Združenih držav Amerike, na tem položaju je bil od leta 1993 do leta 2001. Foto: EPA Pisatelj kriminalnih in akcijskih romanov James Patterson (1947) velja za "tovarno uspešnic". Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Bill Clinton je prisoten": soavtor političnega trilerja Predsednik je pogrešan

Sodelovanje s pisateljem romanov Jamesom Pattersonom

9. maj 2017 ob 16:35

New York - MMC RTV SLO/STA

Znani ameriški pisatelj kriminalnih in akcijskih romanov James Patterson piše ter tudi prodaja knjige kot po tekočem traku, nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton pa je v preteklosti izdal avtobiografsko uspešnico z naslovom Moje življenje – in sedaj sta združila moči.

Bill Clinton in James Patterson namreč sodelujeta pri pisanju političnega trilerja z naslovom The President is Missing (slov. Predsednik je pogrešan), ki bo izšel junija naslednjega leta.

Vrhunec pisateljeve cvetoče kariere

Patterson je sporočil, da je sodelovanje s Clintonom vrhunec njegove kariere, ker mu omogoča res zanimivo zgodbo. Nekdanji predsednik - in nesojeni prvi gospod ZDA - pa je sporočil, da je sodelovanje zelo zabavno, saj je že dlje časa Pattersonov oboževalec.



Sodelovanje konkurenčnih založniških hiš

Roman Predsednik je pogrešan bosta skupaj izdali konkurenčni založniški hiši. Clinton, ki je knjigo Moje življenje izdal leta 2004, ima pogodbo s podjetjem Albert A. Knopf, Patterson pa s podjetjem Little, Brown and Co.

Založniški hiši sta sporočili, da bo knjiga edinstven amalgam spletk, napetosti in svetovne drame z najvišjih kuloarjev moči s podrobnostmi, ki so lahko znane le predsedniku ZDA. Drugih podrobnosti o vsebini pa še niso razkrili.

