Bitko z boleznijo izgubil srbski igralec Nebojša Glogovac

Za svoje dosežke prejel številne nagrade

9. februar 2018 ob 12:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Umrl je priznani in večkrat nagrajeni srbski igralec Nebojša Glogovac, ki smo ga pri nas nazadnje videli v izvrstnih filmih Rajka Grlića (Ustava Republike Hrvaške) in Srdana Golubovića (Krogi). Star je bil 48 let.

Srbski mediji poročajo, da je Glogovac ponoči umrl na pulmološkem oddelku Kliničnega centra Srbije, kamor so ga zaradi poslabšanega zdravstvenega stanja premestili dva dni prej. Pred desetimi dnevi je bil sprejet na Onkološki inštitut in že takrat so srbski mediji poročali, da je zelo hudo bolan.

Nebojša Glogovac se je leta 1969 rodil v Trebinju; ko je imel deček sedem let, se je družina preselila v Pančevo. Svojo ljubezen do igre je odkril že zgodaj: v takrat zelo priljubljeni seriji Bolji život (1987) je odigral majhno vlogo sošolca Slobodana Popadića.

Na Filozofski fakulteti v Beogradu je vpisal študij psihologije, a se po dveh letih premislil in leta 1990 presedlal na študij igre na Fakulteti dramskih umetnosti. Študiral je v generaciji, iz katere je izšlo več znanih imen srbskega kulturnega življenja, denimo Nataša Ninković, Vojin Ćetković in Sergej Trifunović.

Njegova prva filmska vloga je bila v filmu Vukovar, jedna priča, prva glavna pa v Naklepnem umoru (Ubistvo s predumišljajem) v režiji Gorčina Stojanovića. V njegovi plodni karieri gre izpostaviti še filme Do kosti (Do koske), Sod smodnika (Bure baruta) in nadaljevanko Družinski zaklad (Porodično blago), v kateri je igral Zlatka Gavrilovića. Slovenci se ga gotovo spomnimo tudi iz komedije Munje! in "hommagea košarki" Nebeška vaba (Nebeska udica).

Stransko vlogo je imel v enem najbolj nagrajevanih srbskih filmov zadnjih let, mozaični zgodbi Krogi, njegov morda največji dosežek pa je bila kompleksna glavna vloga v hrvaški drami Ustava Republike Hrvaške; iz kontradiktornega lika nacionalista Vjekoslava, ki se preoblači v žensko, ni poskušal narediti komične pojave "tipa v petkah" v maniri klasike Nekateri so za vroče, ampak precizen, niansiran portret ranljivega posameznika.

Med številnimi nagradami je za svoje dosežke prejel zlato areno v Pulju, nagrado Jugoslovanskega dramskega odra, nagrado Zorana Radmilovića, Sterijino nagrado za igro. Bil je poročen in oče treh otrok.

Ena od njegovih poslednjih vlog je bila v zgodovinski televizijski nadaljevanki Nemanjići – Rađanje kraljevin, ki jo bo srbska televizija šele začela predvajati.

