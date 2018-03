Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 15 glasov Ocenite to novico! Prezgodaj umrlo glasbenico so opevali kot eno najpomembnejših slovenskih kantavtoric tega desetletja.. Foto: MMC RTV SLO/Matjaž Tavčar Dodaj v

Bitko z boleznijo izgubila glasbenica Katarina Avbar

Ena najpomembnejših slovenskih kantavtoric tega desetletja

9. marec 2018 ob 10:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

V starosti 42 let je zaradi bolezni umrla slovenska kantavtorica, skladateljica, tekstopistka, pevka, igralka, producentka in profesorica slovenščine Katarina Avbar.

Na glasbeno prizorišče je Katarina Avbar stopila leta 2005, ko je ustvarila glasbo za plesno predstavo PLES ALi IŠČE se Lily Marlen koreografke Rosane Hribar. Sledili so nastopi na Festivalu slovenskega šansona leta 2007, na 7. in 8. festivalu kantavtorske glasbe Kantfestv letih 2009 in 2010 ter na koncertih in kompilaciji Rokerji pojejo pesnike 6, 7, 8, 9 in 10.

Njen glasbeni prvenec z naslovom Beležnica je izšel leta 2011, pet let pozneje je sledil drugi album Na drugi strani, na katerem je tematsko in žanrsko nadaljevala pot prve plošče, od te pa se odmaknila z večjo bero glasbil, bogatejšimi priredbami in uporabo predvsem električnih kitar.

Prisegala je na minimalizem, saj je v tem videla način, kako ohraniti esenco skladbe. "Obstaja nevarnost, da se izgubi sporočilnost, ko dodaš vokalu več inštrumentov. Po mojem mnenju sporočilo pride najbolj do izraza, ko sta prisotna vokal in samo en inštrument – v mojem primeru sta to klavir ali kitara," je po izidu drugega albuma dejala v pogovoru za MMC.

Obe plošči je glasbenica ustvarila v sodelovanju z vsestranskim glasbenikom in producentom Petrom Deklevo, tudi življenjskim sopotnikom.

M. K.