Björk na enem izmed svojih DJ-nastopov. Zmotilo jo je, da ji novinarji očitajo "skrivanje" za aparaturami, njenim moškim kolegom pa ne. Foto: Santiago Felipe / Bjork na Facebooku Ker sem bila deset let vedno edino dekle v različnih skupinah, sem se naučila - iz prve roke -, da se bom morala, če bom hotela uveljaviti svojo voljo, pretvarjati, da gre moškim zahvala za vse dobre ideje. Björk ima za seboj dolga leta eksperimentiranja z zvoki, podobami, tehnologijo in temami, ki se raztezajo od feminizma do sožitja z naravo; pogosto je sodelovala z uglednimi režiserji, modnimi oblikovalci, producenti in fotografi. Foto: Santiago Felipe/Bjork na Facebooku

Björk o seksizmu v industriji, ki "ženskam pusti peti samo o fantih"

Avantgardna islandska umetnica zadnje leto nastopa kot didžejka

22. december 2016 ob 21:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Islandska zvezdnica Björk je na Facebooku v odprtem pismu razkrila, s kakšnim seksizmom se srečuje v glasbeni industriji - industriji, ki zmrcvari ustvarjalke, kadar si te "ne razparajo prsi in krvavijo za moške v svojem življenju".

Že od konca osemdesetih, ko ji je uspel preboj s skupino Sugarcubes, ni Björk "nikoli stokala o seksizmu", kot se sama izrazi v svojem odprtem pismu, a nedavna izkušnja na festivalu Day and Night v Houstonu, kjer je nastopala kot didžejka, je sodu očitno izbila dno. "Vem, da je minilo manj kot leto dni, odkar se javno ukvarjam z DJ-nastopi; moji oboževalci so sprejeli moje glasbeno potovanje in mi dovolili, da sem bila zvesta sebi," poudari v uvodu.

"Nekateri mediji pa ne morejo dojeti, da ne "nastopam" in se "skrivam" za aparaturami, medtem ko jih pri mojih kolegih to ne moti. Po mojem mnenju je to seksizem." Opazila je, da so imeli vsi didžeji na festivalu - Aphex Twin, Matmos, Arca in drugi - podobne vrste set, a niso bili tarča takih kritik kot ona.

Pa vendar lahko ženske razmišljajo o čem drugem?

Sicer pa je avantgardna glasbenica priložnost izkoristila za širši oris industrije, kot jo je kot uspešna umetnica doživljala sama. Opaža, da so mediji neusmiljeni do žensk, ki v svojih pesmih ne obravnavajo romantičnih težav oz. zvez: "Ženskam v glasbi se dovoli, da so kantavtorice, če pojejo o svojih fantih. Če tematiko preusmerijo na atome, galaksije, aktivizem, zanimivo elektronsko montažo ali kar koli, kar ni petje o njihovih bližnjih, so tarče kritik. Novinarjem se zdi, da preprosto nekaj manjka ... Kot da je emo naš edini jezik ..."

Svojo teorijo lahko dokaže z zadnjima dvema albumoma, ki ju je izdala. "Na Biophilii sem pela o galaksijah in atomih, a mediji so me z odprtimi rokami sprejeli šele ob izidu Vulnicura, ki tematizira strto srce. Če si ne razparamo prsi in krvavimo za moške in otroke v svojih življenjih, goljufamo svoje občinstvo. Toliko o Bechdelovem testu."

Za vsako močno žensko stoji ... zakaj bi moral kdo stati?

Björk je o seksizmu v glasbenem svetu sicer govorila že na začetku lanskega leta, tik pred izidom Vulnicura. "Ker sem bila deset let vedno edino dekle v različnih skupinah, sem se naučila - iz prve roke -, da se bom morala, če bom hotela uveljaviti svojo voljo, pretvarjati, da gre moškim zahvala za vse dobre ideje," je pripomnila v intervjuju za Pitchfork. Iskreno je spregovorila tudi o tem, da se ji velikokrat ni pripisovalo zaslug za njeno delo, češ da so novinarji vedno izpostavljali moške sodelavce, ki naj bi stali za njeno ustvarjalnostjo.

A. J.