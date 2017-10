Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Z motom Umetna inteligenca - drugi jaz se je letošnji festival v Linzu posvečal umetni inteligenci in njenemu vplivu na naše dojemanje sveta. Foto: Arhiv RTV SLO Dodaj v

Bo človeštvo res izgubilo primat na svetu?

Tokratna Platforma o umetni inteligenci

2. oktober 2017 ob 15:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nocojšnja oddaja Platforma je posvečena največjemu in najstarejšemu festivalu za umetnost, tehnologijo in družb Ars Electronica, ki v Linzu poteka od leta 1979. Ta je letos v ospredje postavila temo o umetni inteligenci in njeni prihodnosti.

Festival , ki se na drzen način ukvarja s pozitivnimi in negativnimi posledicami, se tokrat sprašuje, kam vodi nadaljnji tehnološki razvoj. Avtonomna vozila, razmišljujoči računalniki ali robotski sesalniki - umetna inteligenca nedvomno vstopa v naša življenja. Avtorica oddaje Julija Vardjan s sogovorniki tokrat išče odgovor na vprašanje, kam je takšen razvoj usmerjen ali bo človeštvo res izgubilo primat na svetu?

O umetni inteligenci skozi prizmo umetnosti in filozofije

To so teme, s katerimi se ne ukvarjajo samo znanstveniki, temveč tudi umetniki in filozofi. Med drugim so se pogovarjali z belgijskim filozofom medijev in tehnologije, Markom Coeckelberghom, avtorjem knjig Tehnološke igre in Novi romatnični kiborgi, z novozelandskim umetnikom Josehom Herscherjem, internetnim zvezdnikom, ki ustvarja tako imenovane neinteligentne stroje, s turškim umetnikom Refikom Anadolom, ki je skupaj z Googlom razvijal strojno učenje, Majo Smrekar, ki je letos prejela Prix Ars Electronica za hibridno umetnost ter drugimi umetniki in teoretiki novih tehnologij, ki na številne načine interpretirajo dobo, ki prihaja. Ars electronica je potekala med 6. in 10. septembrom. V petih dneh je gostil več kot 1050 udeležencev in več kot 500 dogodkov.

Oddajo lahko ujamete nocoj ob 22.55 na 1. programu TV Slovenija.

M. K.