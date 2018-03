Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Z razglasitvijo Kazine za kulturni spomenik lokalnega pomena nameravajo na ljubljanski občini priti do evropskih sredstev za obnovo. Foto: BoBo Kazina predstavlja enega redkih ohranjenih primerov večnamenske javne palače z ohranjeno veliko dvorano. Foto: BoBo Dodaj v

Bo Ljubljana razglasila palačo Kazina za lokalni kulturni spomenik?

Ena redkih ohranjenih večnamenskih javnih palač

26. marec 2018 ob 21:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljanski mestni svetniki so podprli osnutek odloka o razglasitvi palače Kazina za kulturni spomenik lokalnega pomena. Nadejajo se lažjega dostopa do evropskih sredstev za obnovo objekta.

Predlog za razglasitev Kazine za lokalni spomenik so podali konservatorji ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Kot so zapisali v predlogu, Kazina predstavlja enega redkih ohranjenih primerov večnamenske javne palače z ohranjeno veliko dvorano, katere krasitvena dela so se ohranila do danes.

Na občini so pojasnili, da bi imela občina z razglasitvijo Kazine za kulturni spomenik lokalnega pomena veliko več možnosti za pridobitev evropskih sredstev, kot če tega statusa ne bi imela.

Svetnico Levice Natašo Sukič je na seji zanimalo, kaj se bo zgodilo z arkadami pri Kazini. Kot je dejala, jih namreč v Levici skrbi, da se bo že urejen javni prostor krčil. Prav tako je izrazila skrb, da bi bili priča "privatizaciji javnega prostora", pri čemer je izpostavila zaprtje arkad pri veleblagovnici Nama in hotelu Slon.

Župan Zoran Janković je v odgovoru poudaril, da se bodo arkade zaprle tudi pri Kazini, saj je zaradi razširitve prostora za pešce na Slovenski cesti to dopustno. Zavrnil je tudi namige o privatizaciji prostora in poudaril, da bodo prostori Kazine namenjeni ljubljanski akademiji za glasbo.

G. K.