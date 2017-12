Bo Poslednji jedi do novega leta prinesel več kot milijardo dolarjev?

Trije filmi letos že presegli milijardo dolarjev zaslužka

29. december 2017 ob 17:15

Los Angeles - MMC RTV SLO

Disneyjeva in Lucasfilmova Vojna zvezd: Poslednji jedi dominira na severnoameriških filmskih platnih, saj je postal 14. najbolje gledani film v ZDA. Bo do novega leta zaslužek presegel milijardo?

Z osmo epizodo Vojne zvezd so samo preteklo sredo zaslužili 21,5 milijona dolarjev na 4.232 lokacijah po Severni Ameriki. Poslednji jedi je v 13 dneh na domačem ameriškem trgu pobral 444,9 milijona dolarjev in se s tem v zgodovino zapisal kot 14. v ameriških kinematografih najbolje obiskani film. Za Vzponom viteza teme (The Dark Knight Rises, 2012), ki je na 13. mestu, je zaostal za 3,4 milijona dolarjev. Za filmom, ki je leta 2017 do zdaj zaslužil največ, Lepotica in zver (Beauty and the Beast), pa zaostaja zgolj še 60 milijonov dolarjev in ga bo zagotovo prehitel, je poročal spletni Variety.

Mednarodni prihodek Poslednjega jedija je v sredo znašal 27,6 milijona dolarjev in je zdaj 446,9 milijona dolarjev, kar pomeni, da je skupni zaslužek filma trenutno 891,8 milijona dolarjev. S tem zneskom je film po zaslužku tik za 45. mestom, na katerem je Harry Potter in ognjeni kelih (2005). Predvideva se, da bo film še pred novim letom postal 32. film, ki bo presegel milijardo dolarjev zaslužka.

Trije filmi so se letos sicer že vpisali v elitni klub filmov, ki jim je uspelo "potegniti" več kot milijardo dolarjev. Prvi je Disneyjev film Lepotica in Zver, ki se je z 1,26 milijarde dolarjev zavihtel na 10. mesto vseh časov, drugi Universalov The Fate of the Furious (Usoda hitrih) se je z 1,24 milijarde dolarjev zavihtel na 11. mesto in tretji Universalov Despicable me 3 na 24. mesto z 1,03 milijarde dolarjev.

