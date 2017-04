Bo Thor končno dobil spektakel, kakršnega si zasluži?

V nordijski mitologiji Ragnarok pomeni nekaj podobnega kot "Somrak bogov". Mit pripoveduje o zatonu vesolja, človeštva in ključnih likov iz mitološkega panteona, kot so Odin, Thor, Sol in Tir. Njihova mesta bodo zavzeli njihovi otroci - natančneje, otroci Odina, Thora in Sol - in tako začeli nov cikel življenja. Foto: IMDb