Bo Warholov kontroverzni Mao na koncu pristal na Kitajskem?

Warholov portret Mao Cetunga na dražbi v Hongkongu

20. marec 2017 ob 10:06

Hongkong - MMC RTV SLO/STA

Andy Warhol je v svojo popart "obdelavo" najraje jemal banalne potrošniške izdelke (kot je pločevinka juhe) ali glamurozne ikone Hollywooda (Marilyn Monroe). Marsikoga je zato presenetilo, ko je na muho vzel globoko čaščeni in obenem strah zbujajoči lik Maa Cetunga.

V resnici slavna upodobitev Maa na Kitajskem še danes ni čisto nesporna: ko so leta 2013 gostili prvo veliko retrospektivno razstavo Warholovih del na Kitajskem, o seriji portretov Maa ni bilo ne duha ne sluha, v medijih pa se je odvijala javna debata okrog tega, ali so upodobitve znamenje spoštovanja ali poroga.

Portret kitajskega politika, ki ga je torej naslikal Andy Warhol, bo novega lastnika iskal na dražbi v Hongkongu. Ta bo predvidoma 2. aprila, in če bi sliko kupil Kitajec, bi delo naposled lahko odšlo v domovino portretiranca.

Warhol je nesmrtnost ustanovitelju kitajske komunistične partije zagotovil v pop artu, podobno, ko je naslikal tudi Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor (in pločevinko Campbellove juhe). Portret je del serije, nastale po fotografiji v Maovi Mali rdeči knjižici, in velja za eno najbolj znanih podob 20. stoletja. Rdečo knjižico so izdali že v več kot milijardi izvodov - v času Maove vlade je vsak Kitajec moral imeti svoj izvod.

Trenutni lastnik, katerega identiteta javnosti ni znana, je portret kupil leta 2014 v Londonu za 7,6 milijona funtov. Zdaj se je odločil, da ga ponudi dražbeni hiši Sotheby's v Hongkongu, kjer bo dražba predvidoma 2. aprila. Po pričakovanjih naj bi dosegla celo 15 milijonov dolarjev.

Serijo Maovih portretov je Warhol zasnoval leta 1972, ko so se odnosi med dotlej sovražnima Kitajsko in ZDA začeli topliti. Do preobrata je prišlo po zgodovinskem obisku ameriškega predsednika Richarda Nixona v Pekingu.

Mao se mu je zdel primernejši od Einsteina

Ameriški pisec Bob Colacello, ki je bil približno 12 let Warholov sodelavec pri reviji Interview, se je vrsto let kasneje spominjal, kako je umetnik prišel na idejo. "Začelo se je z domislico Bruna Bischofbergerja, ki je Andyja silil, naj se vrne k likovni umetnosti... Predlagal je, naj naslika najslavnejšo osebnost 20. stoletja in tako začne novo, ambiciozno poglavje v svojem opusu. Predlagal mu je Alberta Einsteina, a Warhol je več teže kot na pomembnost posameznikovega dosežka polagal na slavo; imidž je bil pomembnejši od dejanskih zaslug. 'V reviji Life sem ravnkokar prebral, da je najslavnejši človek na svetu predsednik Mao. Mar ne iščemo najslavnejše osebe, Bruno?,' je pripomnil Warhol." Američana je namreč bolj kot karkoli drugega zanimal mehanizem slave: pokazati je skušal, da slava z neskončnim reproduciranjem ene same podobe izničuje ustvarjalnost.

A. J.