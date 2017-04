Bob Dylan le prevzel Nobelovo nagrado: "Tekel je šampanjec"

Do 10. junija Akademiji dolguje še predavanje

2. april 2017 ob 08:51

Stockhlm - MMC RTV SLO/STA

Ameriški rocker Bob Dylan je v soboto zvečer s skoraj štirimesečno zamudo prevzel diplomo in medaljo, ki mu pripadata na podlagi naslova Nobelovega nagrajenca za književnost.

Nagrado so mu izročili na zasebni slovesnosti v Stokcholmu, v navzočnosti 12 članov akademije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Razpoloženje je bilo veselo, tekel je šampanjec," pa je na blogu o dogajanju zapisala sekretarka Švedske kraljeve akademije Sara Danius.

Dylan, ki se podelitve nagrad na začetku decembra ni udeležil, je pa poslal zahvalni govor, ki so ga tudi prebrali, sicer ta konec tedna koncertira v Stockholmu in je tako "združil prijetno s koristnim".

Denar dobi "v zameno" za predavanje

Velika pričakovanja so vladala okrog datuma, ko naj bi Dylan izvedel predavanje, ki je pogoj za izročitev finančnega dela Nobelove nagrade, vrednega okrog 830.000 evrov. Tuji mediji poročajo, da pevec predavanja ne bo izvedel v živo, na akademiji pa pričakujejo, da jim bo poslal posnetek. To mora storiti do 10. junija.

Daniusova je dodala, da so v preteklosti že nekateri drugi Nobelovi nagrajenci akademiji posredovali posnetke svojih predavanj. Med njimi je to leta 2013 storila tudi kanadska pisateljica Alice Munro. Naziv Nobelovega nagrajenca pa Dylanu pripada ne glede na to, ali bo svoje predavanje posredoval ali ne.

Dylan je prvi tekstopisec, ki je prejel to prestižno nagrado. Pred tem, ko se ni udeležil decembrske podelitve nagrad, je nekoliko prahu dvignil s tem, ko se je ob razglasitvi nagrade zavil v molk in nato po nekaj dnevih sporočil, da je ob novici "ostal brez besed".

Iz različnih razlogov se podelitve Nobelovih nagrad za književnost niso udeležili tudi nekateri prejšnji dobitniki, med njimi Doris Lessing leta 2007 zaradi visoke starosti, Harold Pinter leta 2005, ker je bil hospitaliziran, in Elfriede Jelinek leta 2004 zaradi socialne anksioznosti.

A. K.