Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Alamut, ki ga je Vladimir Bartol dokončal leta 1938, še isto leto pa je delo ugledalo knjižne police, je prevedeno v več kot 20 jezikov. Foto: Založba Sanje Šest let pred Alamutom je izšel Krasni novi svet. Britanski pisatelj, pesnik, scenarist, kritik in filozof Aldous Huxley je svoje delo označil kot roman o prihodnosti, dogajanje pa postavlja 632 let po Fordovem zagonu tekočega traka (1908). Foto: Mladinska knjiga Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bodočim maturantom v pomoč: o Alamutu in Krasnem novem svetu

Literarna večera ob maturitetnih esejih

22. marec 2017 ob 16:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čez mesec in pol bodo dijaki 4. letnikov slovenskih srednjih šol začeli opravljati svoj zrelostni izpit z esejem iz književnosti.

Natančno bodo morali poznati romana Vladimirja Bartola Alamut in Aldousa Huxleyja Krasni novi svet, ob njiju pa bodo potem razmišljali o temi letošnjega maturitetnega eseja Človek v kolesju sistema. Bodočim maturantom v pomoč in preostalim poslušalcem v premislek in estetski užitek bomo romana predstavili v četrtkovih Literarnih večerih ob 21.05 na 1. programu Radia Slovenija: Bartolov Alamut bo na sporedu jutri, 23. marca, Huxleyjev Krasni novi svet pa teden zatem (30. marca).

Preteklost ali prihodnost: oblika se spreminja, vsebina pa ostaja ista

Vladimir Bartol je roman Alamut napisal na pragu druge svetovne vojne in čeprav je dogajanje postavil v Perzijo davnega leta 1092, ga je označil ne le za zgodovinski, marveč tudi za psihološki, idejni in v nekem pogledu celo filozofski roman. Zaradi tematike – manipuliranja z ljudmi in njihove slepe ideološke vznesenosti – je roman namreč aktualen v vseh časih in vseh okoljih. Oblike manipuliranja se sicer spreminjajo, namen pa ostaja enak: doseči oziroma obdržati oblast. Literarni večer je pripravil Drago Bajt.

Tudi črnoutopični roman angleškega pisatelja Aldousa Huxleyja z ironičnim naslovom Krasni novi svet dokazuje, da se oblika spreminja, vsebina pa ostaja ista. Pripoved o totalitarizmu in manipuliranju z množicami tokrat ni postavljena v daljno preteklost, ampak v daljno prihodnost, v obeh primerih pa bi bila lahko tudi v sedanjosti. Tudi ta roman je izšel v tridesetih letih 20. stoletja, avtor ga je izdal leta 1932 po daljšem bivanju v tedaj fašistični Italiji. Literarni večer je pripravila Nada Barbarič Naskov, profesorica slovenščine na Gimnaziji Bežigrad.

V. M.