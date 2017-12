Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Večina domačih avtorjev in akterjev se bo projekcij tudi udeležila. Foto: Boff.si Večina filmov, ki jih bodo v Kulturnem domu prikazali v petek in soboto po 17. uri, bo kot običajno posvečena športu in podvigom v naravi, nekaj pa jih bo bolj osredotočenih na naravo samo. Foto: Boff.si Dodaj v

BOFF: Od zimskih vragolij do pogumnih avantur v odročnih kotičkih sveta

Začenja se 11. Festival BOFF

28. december 2017 ob 09:06

Bovec - MMC RTV SLO, STA

V Kulturnem domu Bovec se znova podajajo v naravo, kot so jo v svoje kamere ujeli filmski ustvarjalci. V naslednjih dneh bodo v sklopu festivala BOFF predvajali 26 filmov o športu in naravi. O svojih izdelkih bodo spregovorili tudi nekateri avtorji in glavni protagonisti - v goste med drugim prihajajo Miha Podgornik, Ivica Kostelić in alpinistični čudežni deček David Lama.

Enajsti festival filmov o športu in naravi BOFF (Bovec Outdoor Film Festival) se bo danes v Stergulčevi hiši začel s predavanji Danila Cedilnika - Dena, Simona Charriera in Aljaža Verdeva. Filme bodo predvajali v petek in soboto v Kulturnem domu Bovec, osrednji program pa bodo pospremile tudi delavnice in izleti.

Letošnji dogodek odpira ob 18.00 slikar gorskega sveta Danilo Cedilnik - Den, ki bo predstavil posnetke s svoje alpinistične poti in likovne upodobitve narave, predvsem gorskega sveta, od naših Alp pa do najvišjih vrhov v Himalaji in Karakorumu. Poleg plezanja v naših stenah bo največ posnetkov z odprav v Hindukuš in južne stene Makaluja.

Celoten program festivala najdete tukaj.



Švicarski športni umetnik Simon Charriere bo delil svojo strast do smučanja in trenutke s potovanj, Aljaž Verdev pa bo predaval o zimskih vragolijah na območjih Aljaske, Jukona, Britanske Kolumbije in Severozahodnega teritorija.

Večina filmov se vrti okoli športa in podvigov v naravi, nekaj pa jih v središče postavlja naravo samo. Program prinaša tudi štiri domače filme - kajakaški Balkan & Turčija Blaža Stana, Zadnji ledeni lovci Jureta Breceljnika in Rožleta Bregarja, rolkarski Vinograd Tomaža Šantla ter Proti horizontu: Grenlandija 2017 Mihe Podgornika.

Na projekcijah bo o svojih podvigih večina domačih avtorjev in akterjev tudi spregovorila, med drugim Podgornik in njegov partner v grenlandski avanturi Ivica Kostelić. Kratki film Annapurna 3 - Nepreplezano pa bo pospremil glavni akter, plezalski in alpinistični čudežni deček David Lama.

Odločitev o najboljšem v rokah občinstva

Letošnji festival bo izjemoma potekal brez strokovne žirije, podelili pa bodo dve nagradi po izbiri občinstva - eno najboljšemu filmu festivala in drugo najboljšemu domačemu filmu. Pokrovitelj nagrade za domači film je ELES.

Na delavnicah, ki se začenjajo v jutranjih urah, bodo v petek obiskovalci spoznavali male skrivnosti velikih mojstrov fotografiranja s telefonom, v soboto pa varno smučanje in deskanje zunaj smučišč. Vse tri dni festivala bo ob 14. uri organiziran tudi izlet v jamo Srnico.

