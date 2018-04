Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Deformirane lobanje pripadnikov ljudstva - nekatere so "potegnjene" nazaj, druge pa v višino - so služile za razlikovanje med družbenemi kastami. Lobanje so začeli preoblikovati že pri šestmesečnih dojenčkih, ponavadi s pomočjo deščic in prevez, ki so jih prilagajali vsake štiri do šest mesecev. Foto: EPA Rekonstruirane glave bolivijskih prednikov bodo za javnost na ogled v muzeju v La Pazu. Foto: EPA Starodavni prebivalci Tiwanakuja niso imeli pisave, zato ne vemo, kako so sebi rekli sami. Foto: EPA Dodaj v

Bolivijci se zazrejo v obraze svojih prednikov

9. april 2018 ob 10:41

La Paz - MMC RTV SLO

Bolivijski forenzični antropologi so se lotili raziskav, ki jim bodo pokazale, kakšni so bili obrazi ljudi, ki so na ozemlju današnje Bolivije živeli pred tri tisoč leti.

Arheološki muzej v La Pazu se je lotil orjaškega projekta rekonstrukcije lobanj pripadnikov predkolumbijske civilizacije Tiahuanaco. V svojih depojih imajo namreč več kot 150 primerkov deformiranih lobanj Tihuanakovcev.

Program rekonstrukcije je del širše iniciative za "odkrivanje, ohranjanje in promocijo" bolivijske kulture in dediščine, je zapisano v izjavi za javnost Ministrstva za kulturo. "Sadovi tega dela nam bodo omogočili videti, kakšna je bila fizionomija Tihuanakovcev, ki so živeli v okolici svetega jezera Titicaca."

Deformirane lobanje pripadnikov ljudstva - nekatere so "potegnjene" nazaj, druge pa v višino - so služile za razlikovanje med družbenemi kastami. Lobanje so začeli preoblikovati že pri šestmesečnih dojenčkih, ponavadi s pomočjo deščic in prevez, ki so jih prilagajali vsake štiri do šest mesecev.

Prva etapa projekta se osredotoča na rekonstrukcijo treh posameznikov z deformiranimi lobanjami, dveletnega otroka in dveh odraslih. "S pomočjo napredne tehnologije in natančnega ročnega dela smo že rekonstruirali njihove obrazne poteze," je za tiskovno agencijo EFE povedal Luis Castedo Zapata, ki je na čelu projekta. "Manjka nam samo še pravi ten kože, potem pa bodo nared za razstavo."

Zapatova ekipa bo originalne lobanje "oblekla" v različne umetne in naravne materiale, predvsem v glino in lateks. "Računalniški programi lahko fizionomijo določijo s 96-odstotno pravilnostjo. Preostali štirje odstotki so odvisni od rekonstrukcije kože in njenega odtenka." Za rekonstrukcije vsake od treh lobanj sta potrebna približno dva meseca dela.

Center, kamor so romali iz celega imperija

Citadela Tiahuanaco (Tiwanaku), ki je ležala približno 79 kilometrov od današnjega La Paza, je bila srce starodavnega predkolumbijskega imperija z istim imenom; do danes se je ohranilo nekaj njihovih konstrukcij, denimo tempelj Kalasasaya, ostanki različnih civilnih in vojaških stavb, slavna Sončeva vrata in kipi raznih veljakov.

Bolivijski arheologi predvidevajo, da se je kultura Tiahuanaco rodila kot majhen zaselek okrog leta 1580 pr. n.š. Njihov vzpon je vrh dosegel v letu 724, zaton civilizacije pa datiramo v leto 1187. Arheološki ostanki imajo še danes globok duhovni pomen za andske civilizacije.

A. J.