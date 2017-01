Bolje kot film: "živa risanka" nastaja pred vašimi očmi

V Kinodvoru skandinavske pravljice malo drugače

23. januar 2017 ob 09:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

V okviru festivala Bobri lahko popoldne v Kinodvoru ujamete premiero celovečerne "žive risanke" Severni sij, ki je nastala v produkciji Kulturnega društva Pripovedovalski variete. V predstavi bodo nastopili trije pripovedovalci, ki se jim bosta pridružila še stripar oz. animator in glasbenica.

Pripovedovalci Ana Duša, Špela Frlic in Rok Kušlan, violinistka in avtorica glasbe Jelena Ždrale ter ilustrator, stripar in animator Matej Lavrenčič bodo poskrbeli, da bodo pravljice tako zvočno kot likovno nastajale sproti pred zbranim občinstvom.

Živa risanka Severni sij je nastala kot nadaljevanje predstave Zverinice iz stripa, v kateri so se omenjeni pripovedovalci prvič resno lotili pripovedovanja ob animaciji. Tokrat so k sodelovanju povabili še Lavrenčiča, Jelena Ždrale pa je bila že pri prejšnji predstavi pomemben del zasedbe.

Skandinavski pravljični motivi

Severni sij temelji na treh skandinavskih ljudskih zgodbah z znanimi in manj znanimi motivi. V prvi nastopa revež, ki od hudiča dobi čudežni mlinček, ki namelje vse, kar si človek želi, v drugi se fant bori za roko labodice, katere oče je vodni kralj, v tretji pa mladenič, ki ga kot otroka ugrabijo orli, postane vodja jate in na krilih orlovskih bratov reši kraljično iz trolskega gradu.

"Zgodbe opisujejo svet 'tam na severu' njegove svetle in temne plati, bajeslovna bitja in ljudi, ki v borbi z njimi iščejo svoje mesto na tem svetu," so zapisali v Pripovedovalskem varieteju. Predstavi bo sledila 15-minutna delavnica z Lavrenčičem.

Prenašalci tradicije pripovedovanja

Ana Duša, Špela Frlic in Rok Kušlan so se prvič srečali v pripovedovalskim kolektivu Za dva groša fantazije, ki je med letoma 2002 in 2012 deloval v okviru ljubljanskega Radia Študent. Pozneje so svoje pripovedovalske poti združevali v okviru organizacije Pripovedovalski Variete, ki je bila leta 2010 ustanovljena z namenom promocije in razvoja sodobnega pripovedovanja v Sloveniji in širše.

Predstava je eden izmed 225 brezplačnih dogodkov 9. ljubljanskega festivala kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, ki jih je letos pripravilo 68 producentov.

A. J.