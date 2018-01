Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Nagrado booker so do leta 2013 podeljevali avtorjem iz Commonwealtha, Irske in Zimbabveja, nato pa so jo namenili vsem romanom, ki so bili napisani v angleščini in izdani v Veliki Britaniji. Nova pravila odpravljajo še oviro, ki je onemogočala na Irskem objavljenim knjigam, da bi prišle v poštev za nagrado. Foto: EPA Lani je šla nagrada v roke ameriškega pisatelja Georgea Saundersa, ki je priznanje osvojil z romanom Lincoln in the Bardo, zgodbo o ameriškem predsedniku, ko ta žaluje za umrlim sinom. Foto: EPA V letošnji žiriji, ki bo presojala o dobitniku nagrade, je tudi škotska pisateljica kriminalk, Val McDermid. Foto: EPA Dodaj v

Bookerjeva nagrada odslej dostopna tudi pisateljem, ki izhajajo na Irskem

Širši izbor nominiranih del znan junija

9. januar 2018 ob 18:08

London - MMC RTV SLO, STA

Fundacija Booker Prize znova spreminja pravila podeljevanja Bookerjeve nagrade in daje s širše odprtimi vrati priložnost tudi romanom, ki so izšli na Irskem. Doslej je veljalo, da irski avtorji brez britanskega založnika niso prišli v izbor za to literarno priznanje.

Prestižna Bookerjeva nagrada, vredna 50.000 funtov, je bila doslej namenjena le romanom, ki so bili napisani v angleščini in so izšli v Veliki Britaniji. Pravila so spreminjali že pred tremi leti, saj so do leta 2013 nagrado podeljevali le avtorjem iz Commonwealtha, Irske in Zimbabveja, nato pa so prišli v poštev vsi romani, ki so bili napisani v angleščini in izdani v Veliki Britaniji. Nova pravila zdaj odpravljajo še anomalijo, ki je določala, da knjige, ki so izšle na Irskem, niso prišle v poštev za nagrado.

Med deli, ki doslej niso prišle v poštev, je na primer roman Solar Bones irskega pisatelja Mika McCormacka. Roman je namreč najprej izšel pri neodvisni irski založbi Tramp Press s sedežem v Dublinu. Ko je roman, ki ga je britanski The Guardian ocenil kot izjemnega, ko je pozneje izšel pri založbi Canongates s sedežem v Edinburgu, pa se je prebil v širši izbor nagrade man booker leta 2017.



"Solar Bones pa ni le eno najzanimivejših del na področju leposlovja v letu 2016, je tudi eden najprepričljivejših romanov desetletja," je bila tisto leto prepričana soustanoviteljica založniške hiše Tramp Press Sarah Davis -Goff. Obenem je tedaj obžalovala, da neodvisne založbe "opravljajo težaško delo pri iskanju izjemnih novih talentov", ob tem pa morajo tisti irski avtorji, ki imajo pred očmi Bookerjevo nagrado, resno razmisliti o ponudbi britanskih založnikov pred ponudbami irskih.

Za enake možnosti vsem irskim založbam

Iz Fundacija Bookerjeve nagrade sporočajo, da so se težave zavedali več let, z novimi pravili pa želijo neodvisnim irskim založbam zagotoviti enake možnosti, kot jih imajo tisti irski založniki, ki imajo sedež v Veliki Britaniji in katerih knjige so lahko bile nagrajene že doslej.

"Veseli nas, da bomo podprli irske založnike in pisatelje, katerih dela izdajajo," je dejala Gaby Wood, ki je v fundaciji pristojna za književnost. Na Irskem in v Veliki Britaniji nastane hkrati in izide toliko vznemirljivega novega leposlovja, da se jim je zdelo prav, da to priznajo in spoštujejo.

O dobitniku letošnje Bookerjeve nagrade bodo odločali filozof in romanopisec Kwame Anthony Appiah, avtorica kriminalk Val McDermid, kritik Leo Robson, pisateljica in kritičarka Jacqueline Rose in umetnica Leanne Shapton. Širši izbor del, ki bodo ostali v igri za nagrado, bo znan julija.

