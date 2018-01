Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Boris A. Novak, letošnji dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, samega sebe razume predvsem kot pesnika. Trdno verjame v moč poezije, toliko bolj, če nekaj stoletij počiva, kot je to značilno za ep. Epos Vrata nepovrata je tako upesnjena intimna zgodovina kot portret zlasti 20. stoletja. Foto: BoBo Dodaj v

Boris A. Novak

(1953)

29. januar 2018 ob 21:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poleg številnih prijateljev in okolij, ki me nadvse prijazno sprejemajo, sem bil od nekdaj soočen tudi z manj prijaznimi odzivi. Eden izmed takih je denimo napad Nova24TV, da se France Prešeren obrača v grobu, ker je po njem poimenovano nagrado prejel sodelavec Udbe. Udba je mene zasliševala, tisti, ki me zdaj napadajo, pa so bili takrat skriti v varnih kotih in jih ni bilo nikjer. Očitno pa so se zelo dobro naučili udbaških metod.

Ana Jurc