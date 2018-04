Boris Beja z razstavo o vdoru narave v zapuščeno politično šolo v Kumrovcu

4. april 2018 ob 18:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Kulturnem centru Tobačna nocoj odpirajo razstavo Die Grüne v avtorstvu enega vidnejših mlajših likovnikov pri nas, Borisa Beje. Ustvaril je vizualno razgibano ambientalno postavitev, ki združuje fotografijo, ready-made, risbo in objekte.

Projekt gledalcu omogoča razumevanje avtorskega raziskovanja polpretekle zgodovine v prostoru nekdanje Jugoslavije, saj je bil za njegov nastanek ključen umetnikov obisk odročne vasice v Hrvaškem zagorju, kjer se je rodil Josip Broz - Tito.

Iluzija o lepem in dobrem

Prek raziskovanja notranjosti zgradbe politične šole v Kumrovcu postavitev napelje na gospodarske in družbenopolitične spremembe v okolju, ki je izkusilo prehod iz socialistične ureditve v kapitalistično realnost, medtem ko naslov projekta ponuja možnost branja projekta skozi iluzijo o lepem in dobrem, so zapisali v Kulturnem centru Tobačna (KC Tobačna).

Projekt obenem ponuja vpogled v umetnikovo prakso, ki jo zaznamujeta "mojstrsko poigravanje z različnimi mediji na eni strani in konfrontacija nasprotujočih si vsebinskih plasti na drugi," so še zapisali.

Kratka zgodovina politične šole v Kumrovcu

Stavba politične šole je bila zgrajena leta 1981 kot izobraževalno središče za kadre Zveze komunistov Jugoslavije. Po zaprtju šole leta 1990 je objekt prevzelo v upravljanje Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške, pozneje pa Ministrstvo za obrambo, ki je prostore uporabljalo za usposabljanje hrvaške vojske. Konec leta 1991 so bili v stavbo nastanjeni begunci, po njihovem odhodu pa je ostala zapuščena, tako da danes postopoma propada.

Vdor narave v zgradbe

"Umetnikovo preizpraševanje vloge časa v tem procesu ne gre v smeri razmišljanja, kaj je čas uničil, temveč bolj v smislu ugotavljanja, kaj je prinesel: sprožil je življenje, vdor narave v notranjost zgradbe," in ravno to stanje poskuša umetnik ujeti s fotografskim delom instalacije, pri katerem se loteva fotodokumentarnega mapiranja prostora, herbarija z rastlinjem iz omenjenega poslopja in sobnih rastlin v koritih.

Zelenje se je razraslo in postalo vidno ter otipljivo, medtem ko je bil človek odsoten, poleg vizualnega in otipljivega pa je na razstavi vključena še slušna komponenta, saj lahko slišimo še ritmično brnenje projektorja. Ta na postavitvi ne predvaja slike, temveč osvetljuje ter uokvirja risbo na steni, ki prikazuje nekdanje igrišče v sklopu objekta. Ob tem so povedali, da "je Tito prenesen v čutnozaznavno obliko prek prisotnosti stare tehnologije, saj je bil znan kot velik ljubitelj filma, ter prek ideje kolektivnega, ki jo predstavlja risba."

Razstavo Borisa Beje bodo v KC Tobačna v Ljubljani odprli danes, na ogled pa bo do 15. maja. Kustosinja razstave je Alenka Trebušak, 10. maja pa si bo mogoče postavitev ogledati tudi pod vodstvom avtorja Beje.

N. Š.