Boris Pahor: Slovenija večkrat stisne rep med noge kot pes, ki se boji

Ob predstavitvi knjige Boris Pahor – najini pogovori

26. november 2018 ob 18:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pisatelj Boris Pahor je danes v dvorani Slovenske matice ob predstavitvi knjige Boris Pahor – najini pogovori med drugim povedal, da "bo šlo brez nacionalne zavesti vse po gobe, kot že gre", da "Slovenija večkrat stisne rep med noge kot pes, ki se boji", in da "pred tujci klečeplazi, doma pa se obnaša hohštaplersko".

Nova knjiga je delo Darke Zvonar Predan, ki je v njej zbrala intervjuje in prispevke, nastale ob srečanjih s tržaškim pisateljem – ta je letos dopolnil 105 let. Avtorico je Pahor očaral s provokativnostjo, s katero včasih tudi za ceno politične korektnosti naravnost pove, kar misli.

Fašizem, upor, nacionalna zavest

Pahor je pohvalil avtoričino delo, sicer pa se je dotaknil več tematik, ki so večinoma zajete tudi v knjigi – vprašanj fašizma, upora, taborišč, Edvarda Kocbeka, nacionalne zavesti in ljubezni.

Strah pred izginotjem

V uvodu je poudaril, da se je "tragedija vbrizgala v njegov mozeg in povzročila psihično motnjo, s katero se je bojeval vrsto let", ko je bil pri njegovih sedmih letih požgan Narodni dom v Trstu.

Požigu je pripisal poznejšo praznino, ki jo je doživljal, kot tudi strah pred izginotjem in posledično izginotjem naroda.

Spomnil je na svoj boj pri t. i. nacionalnem vprašanju, ki je zanj "temeljno vprašanje vsakega naroda z zdravo nacionalno zavestjo", v Sloveniji pa je bil večkrat opredeljen kot nacionalizem. Knjigo priporoča v branje mladim, dijakom in študentom, v njej pa po njegovih besedah ni toliko pomembno, kaj je rekel on, pač pa časovni kontekst, ki ga je dodala avtorica.

"Eden najbolj kulturnih narodov na svetu"

Obenem pa je poudaril, da imamo Slovenci pravico biti ponosni, saj da smo eden najbolj kulturnih narodov na svetu, ki se lahko primerja z Judi.

Knjigo uvaja intervju, ki je pod naslovom Že Dante jih je ožigosal kot šlape leta 2003 izšel pri Novi reviji, Pahor pa mu je za pričujočo knjigo dopisal 15 opomb, končuje pa lanski pogovor za Večer Brez ljubezni ne moremo nič. Med pogovoroma najde bralec še vrsto drugih intervjujev in krajših prispevkov novinarke Darke Zvonar Predan, knjigi pa sta dodana še časovni pregled pomembnejših Pahorjevih dogodkov in fotobiografija, je v uvodu povedal tržaški publicist Ivo Jevnikar.

Provokativnost, ki pa ni nikoli žaljiva

Avtorico je, kot je poudarila na predstavitvi, Pahor očaral na več ravneh. Nagovorili so jo njegov izjemen intelekt, pokončna drža in provokativnost, ki pa ni nikoli žaljiva. Ta lastnost je po njenem mnenju v današnjem svetu redka. Opozorila je tudi na Pahorjevo življenje, ki ni le dolgo, pač pa tudi bogato, zanimivo in prežeto s trpljenjem in ljubeznijo. Izpostavila je še Pahorjevo hudomušnost, ki jo je prepoznal že italijanski pisatelj Claudio Magris.

Pahor je po avtoričinem mnenju "človek, ki ga je vredno poslušati, tudi če se ne strinjaš v celoti z vsem, kar pove", ter oseba, ki "veliko da na Slovence". S svojega "jambora" vidi veliko stvari, ki jih drugi ne, pri čemer ne varčuje s kritiko, zlasti matice s središčem v Ljubljani, "ki se ima za popek sveta", je še povedala Darka Zvonar Predan.

N. Š.