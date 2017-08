Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Tržaški pisatelj Boris Pahor, ki bo v soboto praznoval 104. življenjski jubilej, se rad spominja dni, ki jih je sprva kot mladi avtor in nato kot urednik preživel pri reviji Zaliv. Zamejski reviji so letos posvetili tudi simpozij, ob literatovem jubileju pa so prispevki s simpozija izšli tudi v zborniku. Foto: Bobo Slovenska kulturno-gospodarska zveza v Trstu je še danes na tej liniji. Niti enkrat ne boste slišali nekoga... da bo rekel: rešujmo slovenski narod... Edino do tega so prišli: rešujmo slovenski jezik. Slovenskega jezika pa ne bo nobeden reševal brez narodne zavesti. Boris Pahor Pisatelj je večkrat povedal, da revije Zaliv ne bi bilo brez njegove življenjske sopotnice Radoslave Premrl, ki je imela vlogo sourednice. Revija je izhajala 24 let, do leta 1990. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boris Pahor: Tisti, ki me imajo za nacionalista, so kratkovidni

Tržaški pisatelj pred 104. rojstnim dnem

25. avgust 2017 ob 20:57

Izola - MMC RTV SLO, STA

Na predvečer 104. rojstnega dne Borisa Pahorja, so se v Izoli s pisateljem pogovarjali predvsem o pomenu zamejske revije Zaliv, ki je pomagala graditi pluralni prostor v Sloveniji. Čeprav se njeno vlogo pogosto spregleda, je odigrala pomembno vlogo v povojni slovenski družbi in dogajanju, ki je vodilo do osamosvojitve.

Priznani in večkrat nagrajeni tržaški pisatelj je med drugim spomnil, kako so revijo začeli tako rekoč "iz nič", kako ga je Edvard Kocbek spodbujal k literarnemu ustvarjanju, podoživel pa je tudi več zgodb iz časa med in po vojni.

Pomlad se je na Primorskem začela bistveno prej kot v Ljubljani

Peter Tomšič, predsednik uprave Mladinske knjige, ki je skupaj s Cankarjevo založbo pripravila petkovo srečanje, je dejal, da je zbornik letošnjega simpozija o reviji Zaliv "zgodovinski dokument o Pomladi, ki se je na Primorskem začela bistveno prej kot v Ljubljani". Pri tem je poudaril vlogo revije pri dogajanju, ki je vodilo vse do osamosvojitve. "To je zasluga Zaliva, to je zasluga sodelavcev Zaliva ter Borisa Pahorja in njegove žene," je dodal.

Po besedah Zdravka Duše, urednika zbornika, ki so ga naslovili Moč povezav, je dolgo veljalo, da se je neke vrste pluralizem v povojni slovenski družbi skušalo uveljaviti prek Perspektiv in Revije 57 ter vse tja do "odločilnega reza" z Novo revijo, da pa Zaliva v tej zgodbi ni bilo. Na simpoziju pa se je pokazalo, kako je ta pluralni prostor nastajal tudi s pomočjo Zaliva.

Slavljenec, ki vselej spregovori brez dlake na jeziku, je bil tokrat med drugim kritičen do drže internacionalizma, ki je še danes prisotna. "Še danes velja tukaj pri vas, v Kopru, italijansko-slovensko prijateljstvo, tako da Slovenec, ki piše danes slovensko, rekel bi prepričljivo in s spoštovanjem do svojega naroda... ne pride do nagrade, ker je preveč Slovenec," je opisal in omenil primer publicista Milana Gregoriča v zvezi z (ne)podelitvijo Kocjančičeve nagrade.Boris Pahor je v predgovoru k zborniku Moč povezav zapisal, da so se ustanovitelji Zaliva "v glavnem strinjali glede zgodovinske nujnosti osvobodilnega boja, a obenem smo reviji dopuščali svobodno kritičnost do jugoslovanskega političnega sistema, se zavzemali za slovenske pravice v italijanski republiki, za slovensko samobitnost v republiki Sloveniji, bili povezani z organizacijami, ki so delovale v prid zaščiti ogroženih jezikov in kultur".

Kritičen do levičarjev v zamejstvu

Literat je prav tako kritiziral današnji odnos "naših" levičarjev v zamejstvu. Kot je poudaril, so kulturniki s povezovanjem na kulturnem področju dosegli, da je Trst spremenil odnos do Slovencev, vendar gre tu za širše vprašanje: "Slovenska kulturno-gospodarska zveza v Trstu je še danes na tej liniji. Niti enkrat ne boste slišali nekoga... da bo rekel: rešujmo slovenski narod... Edino do tega so prišli: rešujmo slovenski jezik. Slovenskega jezika pa ne bo nobeden reševal brez narodne zavesti."

Pahor je nasproti aktualnemu internacionalizmu postavil koncept enotnosti v pluralnosti, kakršen naj bi veljal v Evropski uniji, tiste, ki ga imajo za nacionalista, pa je označil za kratkovidne.

M. K.