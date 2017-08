Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! V Izoli so se z literarnim pogovorom poklonili tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki bo v soboto praznoval 104. rojstni dan. Ob tej priložnosti je izšel zbornik Moč povezav z znanstvenega simpozija o reviji Zaliv, ki je potekal aprila na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Foto: Borut Zivulovic /Bobo Sorodne novice Boris Pahor: Tisti, ki me imajo za nacionalista, so kratkovidni 104 leta Borisa Pahorja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Boris Pahor

1913

25. avgust 2017 ob 21:36

Trst - MMC RTV SLO

Sovražnikom sem odpustil, ne pa teoriji, v imenu katere so delovali. Razlog, zaradi katerega so to počeli, je treba obsoditi. Nikoli pa nisem bil med tistimi, ki trdijo, da je treba sovražiti cel narod ali celo želeti njegovo uničenje. Najbrž je zato Thomas Pois v predgovoru nemški izdaji Nekropole zapisal, da je ta knjiga darilo za Nemce.

(V pogovoru za Primorski dnevnik)

M. K.