Borštnikovo srečanje se v želji, da bi bile dvorane polne, usmerja v razvoj novih občinstev

TEKMOVALNI PROGRAM:

1. Leja Jurišić & Marko Mandić: SKUPAJ, Pekinpah, Via Negativa in Kino Šiška

2. avtorski projekt po igri Sen kresne noči Williama Shakespeara: SEN KRESNE NOČI, režija Jernej Lorenci, Mestno gledališče Ljubljansko

3. Dušan Jovanović: ZID, JEZERO, režija Miloš Lolić, SNG Drama Ljubljana

4. po motivih Epa o Gilgamešu: GILGALOVANJE, režija Tjaša Črnigoj, Gledališče Glej

5. Ferdinand von Schirach: TEROR, režija Eduard Miler, Prešernovo gledališče Kranj

6. Tadeusz Slobodzianek: NAŠ RAZRED, režija Nina Rajić Kranjac, koprodukcija Prešernovega gledališča Kranj, Mestnega gledališča Ptuj in Mini teatra Ljubljana

7. 6, režija Žiga Divjak, koprodukcija Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana

8. Peter Mlakar, Dragan Živadinov: ODILO. ZATEMNITEV. ORATORIJ, režija Dragan Živadinov, koprodukcija Slovenskega mladinskega gledališča in Centra urbane kulture Kino Šiška

9. Uroš Kaurin, Vito Weis: HEROJ 2.0, koprodukcija Društva Moment in Zavoda EN-KNAP

10. po romanu Ivana Tavčarja: VISOŠKA KRONIKA, režija Jernej Lorenci, SNG Drama Ljubljana

SPREMLJEVALNI PROGRAM:

1. Ivan Cankar: POHUJŠANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI, režija Eduard Miler, koprodukcija SNG Drama Ljubljana, Mestno gledališče ljubljansko in Cankarjev dom

2. 365 PADCEV, režija Bojan Jablanovec, Via Negativa in Forum Freies Theater Düsseldorf

3. Svetlana Makarovič: PREKLETI KADILCI, režija Tin Grabnar, SNG Drama Ljubljana

4. Pavol Liška in Kelly Copper: ZASLEDOVALCI SREČE, režija Pavol Liška in Kelly Copper, koprodukcija Zavoda EN KNAP, Theatre de la Ville in Steirischer Herbst

5. Janez Vrečko: KONS:O:VEL, režija Matjaž Berger, koprodukcija Anton Podbevšek Teatra Novo Mesto in Studia Humanitas v sodelovanju s Cankarjevim domom

6. Kitch: POPPARTY, režija in produkcija Kitch

7. Ana Pandur Predin: FIREBIRD, režija Ana Pandur Predin, koprodukcija Ana Pandur, Pkd Flamenko in Cankarjev dom Ljubljana

MEDNARODNI PROGRAM:

1. Pippo Delbono: VANGELO, Compagnia Pippo Delbono, Italija

2. Pippo Delbono: LA GIOIA, Compagnia Pippo Delbono, Italija

3. Kristian Novak, Tomislav Zajec: ČRNA MATI ZEMLA, režija Dora Ruždjak Podolski, Zagrebačko kazalište mladih, Hrvaška

4. po kratki zgodbi Nikolaja Vasiljevića Gogolja: DIARY OF A MADMAN, režija Marjan Nečak, koprodukcija Moving Music Theatre Bitola in Centra za kulturo Bitola, Makedonija.