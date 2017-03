Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bowiejevi oboževalci se lahko v aprilu veselijo dveh plošč še nikoli izdanega Bowiejevega materiala. Foto: Record Store Day (spletna stran) Industrija je že pred leti opazila porast v prodaji vinilk; ta tradicionalni format je v resnici doživel preporod. Več kot četrtina vinilk je menda prodana kot umetnost za na steno. Foto: Reuters Sorodne novice Briti: dvojno slavje Bowieja in druge "dobre stvari" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bowiejevi arhivi: alternativne različice klasičnih komadov za dan ploščarn

Ob dnevu ploščarn bosta izšla dva projekta Davida Bowieja

13. marec 2017 ob 15:54

Ob dnevu ploščarn, ki so si ga pred desetimi leti zamislile neodvisne ameriške prodajalne plošč, da bi oživile zanimanje za gramofonske plošče, bosta letos na police prišla dva še nikoli izdana projekta pokojnega Davida Bowieja.

Izšli bosta vinilki s koncertom Cracked Actor iz Los Angelesa leta 1974 in album Bowpromo iz leta 1971, ki prinaša sedem alternativnih različic Bowiejevih skladb.

Na dan ploščarn, ki bo 22. aprila, bo tako na prodaj tridelni album Cracked Actor, ki je bil posnet septembra 1974 na turneji Philly Dogs. Nekaj materiala s turneje je že bilo mogoče videti v BBC-jevem dokumentarcu z istim naslovom.

Točno te različice še ne poznate

Koncertno dogajanje je zajeto na petih straneh vinilk, na šesti pa bo odtisnjena Bowiejeva podoba iz 70. let minulega stoletja. Album se razlikuje od uradnega koncertnega Bowiejevega albuma iz leta 1974, David Live. Na novem albumu je namreč mogoče prisluhniti drugemu bendu, vključno s spremljevalnim pevcem Lutherjem Vandrossom.

Album Bowpromo pa je bil zamišljen kot promo album leta 1971, in je zato izšel le v nekaj kopijah. Na njem je bilo sedem Bowiejevih skladb in pet pesmi Dane Gillespie. Tokratna različica pa ponuja le Bowiejeve skladbe, ki so nekakšne alternativne različice pesmi, ki so bile pozneje uvrščene na album Hunky Dory.

Na novem albumu bo tudi skladba It Ain't Easy, ki je bila v drugačni različici del petega studijskega Bowiejevega albuma The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

"Retromoda" je pomagala tudi vinilkam

Svetovni trg gramofonskih plošč se je v zadnjem desetletju okrepil, po podatkih Mednarodnega združenja fonogramske industrije (IFPI) samo v letu 2014 za skoraj 55 odstotkov. Prodaja je narasla predvsem zaradi glasbofilov v zahodnih državah in na Japonskem. Vendar pa vinil še vedno predstavlja zgolj dva odstotka svetovne glasbene industrije, ki se je drastično spremenila na račun vse bolj priljubljene pretočne glasbe.

A. J.