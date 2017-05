Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Glavna tema letošnjega festivala je odraščanje. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bralnice pod slamnikom letos o tegobah odraščanja

Izšel bo tudi priročnik o vrednotah v mladinski problemski literaturi

4. maj 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Že sedmo leto zapored bo maj v znamenju mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom, letošnja tematika so različne bolečine odraščanja, zlorabe, prikritosti, s poudarkom na tem, kako lahko iz ranljivega in zapostavljenega otroka zraste srečen in uspešen človek.

Nekateri dogodki v okviru festivala so potekali že v preteklih mesecih, glavnina pa se bo zvrstila od 10. do 24. maja. "Mi smo za branje kakovostnih knjig, ki odpirajo nova obzorja, obenem pa s svojo bogato sporočilnostjo med drugim lajšajo tegobe odraščanja," so ob tem zapisali v založbi Miš, ki festival pripravlja v sodelovanju s knjižnicami Domžale, Nova Gorica, Idrija, Tolmin in Sežana, več kot 120 dogodkov pa se bo zvrstilo v več kot 30 krajih in različnih lokacijah, od vrtcev do šol ter domov za ostarele.

V okviru festivala je med drugim potekal tudi literarno-likovni natečaj za učence druge in tretje triade osnovne šole in srednješolce z naslovom Zabolelo je, pa kaj.

Osrednja gostja festivala, ki se bo udeležila tudi osrednje slovesnosti 10. maja v Domžalah, bo priljubljena nizozemska mladinska ustvarjalka Marjolijn Hof. V okviru festivala je izšel tudi priročnik Janje Vidmar Spodbujanje razvoja vrednot v mladinski problemski literaturi.

K. T.