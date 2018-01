Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenski bralci literaturo za otroke in mladino ter poezijo nizozemskega avtorja Toona Tellegena dobro poznajo. Pri založbi Mladinska knjiga je izšel njegov kratki živalski roman Čriček in temačni občutek, pri založbi Miš pa zbirka živalskih zgodb Sredi noči. Foto: Wikipedia Commons Aprila na Bralnice pod slamnikom prihaja tudi britanski avtor Kevin Brooks, ki je svojo pisateljsko pot začel z nagrajenim romanom Martin Pujs. Foto: Mladinska knjiga Uradno odprtje osme izvedbe festivala Bralnice pod slamnikom, ki ga pripravlja založba Miš, je pripadlo varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer. Foto: BoBo Sorodne novice Bralnice pod slamnikom letos o tegobah odraščanja Mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom tudi s knjigami brez besed Dodaj v

Bralnice pod slamnikom se letos posvečajo novim začetkom

Osmi mladinski literarni festival

31. januar 2018 ob 09:17

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Niso pomembni žalostni konci, ampak novi začetki," je glavno vodilo letošnjega mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom, ki bralca nagovarja intimno po njegovi meri, hkrati pa javno promovira branje, predvsem v prostem času.

Osmi festival, ki ga pripravlja založba Miš, opoldne v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah odpira varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Prireditvi ob odprtju festivala, ki jo povezuje improvizator Juš Milčinski, zvečer v Vodnikovi domačiji v Ljubljani sledi pogovor s festivalskim gostom, nizozemskim avtorjem otroških knjig ter poezije in proze za odrasle Toonom Tellegenom (1941).

Dela Tellegenoma slovenski bralci že dobro poznajo. Pri založbi Mladinska knjiga je v prevodu Staše Pavlović nedavno izšel njegov kratki živalski roman o temačnih občutkih nemoči Čriček in temačni občutek, pri založbi Miš pa v prevodu Anite Srebnik zbirka živalskih zgodb Sredi noči.

Ko odpovejo zakoni narave

"V svojih delih ustvarja literarne svetove, v katerih zakoni narave odpovejo, njegove poetične živalske zgodbe o bitjih, ki poskušajo najti svojo pot v nerazumljivem svetu, pa skozi prikazane zabavne, nemalokrat bizarne situacije odpirajo filozofska vprašanja in dileme ter so priljubljene tako med odraslimi kot mladimi bralci," so zapisali pri Vodnikovi domačiji, kjer se bo Anita Srebnik pogovarjala z avtorjem o njegovem ustvarjalnem procesu v nizozemščini.

Načrtovanih je več kot 100 prireditev, ki se bodo po več kot 30 krajih po Sloveniji zvrstile med februarjem in aprilom, nekaj tudi v maju. Izpostavljajo festivalski dan v Knjižnici Domžale, strokovno srečanje o bralni motivaciji in raznolikosti gradiv ter literarno-likovni natečaj za učence druge in tretje triade osnovne šole ter srednješolce.

Razpored dogodkov osmih Bralnic pod slamnikom lahko najdete tukaj.



Še britanski gost festivala

Aprila bo v okviru Bralnic pod slamnikom Slovenijo obiskal tudi britanski avtor Kevin Brooks (1959), ki je svojo pisateljsko pot začel z nagrajenim romanom Martin Pujs (2002), nato pa med drugim nadaljeval z v slovenščino prevedenimi romani Bitje (2007), iBoy (2014) in Dnevnik iz bunkerja (2016).

Festival bo z dogodki in tematikami, ki jih na njem odpira, obenem zaznamoval tudi 100. obletnico konca prve svetovne vojne ter se dotaknil večkulturnosti in begunstva. Za dobrodošlico bo založba Miš podarila knjige učencem sodelujočih osnovnih šol, ki so v Slovenijo prišli lani.

Založba Miš, Unesco in knjižnice

Letošnjo izvedbo mladinskega literarnega festivala, ki po besedah organizatorjev "povezuje, spodbuja in navdihuje" ter poteka pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za Unesco, je založba Miš spet pripravila v sodelovanju s knjižnicami Domžale, Nova Gorica, Idrija, Tolmin in Sežana.

P. G.