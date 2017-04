Branje za pomladne dni: novosti tujih avtorjev v slovenščini

Pet novih knjižnih izdaj v slovenskih prevodih

15. april 2017 ob 14:56

Ljubljana

Najnovejši naslovi na slovenskih knjižnih policah so Umetnost življenja, Utopljeni detektiv, zbirka zgodb 13 ter slikanici Najvišja gora knjig na svetu in Kakšne barve je poljubček?.

Umetnost življenja Bruna Šimleše je izšla pri založbi Modrijan, Utopljeni detektiv irskega avtorja Neila Jordana je prišel izpod Modrijanove strehe, zbirko zgodb slovaške avtorice Jane Bodnárove je izdala Založba Zala, slikanici Rocie Bonilla pa sta izšli pri Celjski Mohorjevi družbi.

Osem stopnic do polnega življenja

V svoji najnovejši knjigi hrvaški sociolog in pisec duhovne literature Bruno Šimleša (1979) podaja roko svoji hčerkici in jo vodi čez poglavja Umetnosti življenja, da bi spoznala, kaj vse je ljubezen, in tako iz svojega življenja ustvarila umetnino. Njegov nagovor velja deklici, pa vendar je spoznanja v knjigi namenil vsem.

Osem poglavij pomeni osem stopnic do razumevanja, kako polno, pristno, modro in odgovorno živeti svoje življenje že zdaj, ta trenutek, da iz njega ustvarimo mojstrovino, prežeto z ljubeznijo. Avtor govori o ljubezni do sebe, ljubezni do drugih, partnerja, narave, svobode ... Saj če dobro razumemo ljubezen, se zavedamo tudi lastne vrednosti. Če imamo to, bo naše življenje neprecenljiva umetnina, meni Šimleša.

Šimleša je avtor knjig s področja popularne psihologije in duhovnosti. Doslej je objavil osem knjig, Ljubeznoslovje in Šola življenja, obe sta prevedeni v slovenščino, sta bili med največjimi uspešnicami na omenjenem področju. Njegovo najnovejšo knjigo je prevedla Damjana Bakarič.

Neklasična detektivska zgodba

Četudi Utopljeni detektiv sprva sicer obeta tisto, kar napoveduje naslov, se prav kmalu izkaže, da nikakor ne gre za klasično detektivsko zgodbo. Avtor Neil Jordan (1950) sam pravi, da je to knjiga o izdajstvu, ljubosumju, ki je nujen del ljubezni, krivdi in samospraševanju. Utopljeni detektiv je napeta zgodba ali bolje preplet dveh - o detektivovem iskanju pred leti izginule deklice in o težavah v njegovem lastnem zakonu -, poln presenečenj in nepričakovanih zasukov.

Detektiv Jonathan je Anglež na začasnem delu v neimenovanem vzhodnoevropskem mestu. Tam živi z ženo arheologinjo in hčerkico Jenny, ki ima bujno domišljijo in kup namišljenih prijateljev. V njegovi agenciji delata še dva domačina, pri iskanju deklice pa se posvetuje tudi z jasnovidko, so vsebino povzeli pri založbi.

Knjiga pa pritegne predvsem z značilno "jordanovskim" slogom pisanja, ki ga zaznamujejo živahna prvoosebna pripoved, sproščeni dvogovori, natančno izrisani značaji, psihološka pronicljivost in izmuzljiva skrivnostnost. Irski avtor Neil Jordan Slovencem ni neznan niti kot filmski režiser in scenarist niti kot pisatelj. Leta 2014 je v zbirki Bralec izšel njegov roman V koži drugega in v tej isti zbirki je izšel tudi Utopljeni detektiv, ki ga je prevedla Maja Kraigher.

Nežne zgodbe mladih na pragu odraslosti

Zbirka, naslovljena 13, prinaša pravzaprav enajst nežnih zgodb najstnikov pred vstopom v svet odraslosti, ko se nam svet približa v najintenzivnejših barvah in ga doživljamo z najširšo paleto čustev, so zapisali pri založbi. Opremljena je z ilustracijami Daniele Olejnikove, knjiga pa je bila leta 2012 razglašena za najlepšo knjigo na Slovaškem.

Jana Bodnárová (1950) velja za eno najpomembnejših umetnic na Slovaškem. Posveča se romanom za odrasle in otroke, poeziji, pisanju dramskih del, radijskih iger in scenarijev za televizijo ter performativni videopoeziji. O svojem ustvarjanju pravi, da se rada spušča v prostore domišljije, intuicije, podzavesti in arhetipa nezavednega. Avtorica je pred leti obiskala Dneve vina in poezije na Ptuju, lani pa še festival Vilenica. Zbirko zgodb 13 je v slovenščino prevedel Andrej Pleterski.

Slikanici o želji po letenju in o barvi poljubčka

V slikanici Najvišja gora knjig na svetu se avtorica Rocio Bonilla (1970), sicer slikarka, na izviren način loti teme, ki bržkone vznemirja vsakega otroka - želje, da bi znal leteti. Besedilo izriše z virtuoznimi potezami in ga mojstrsko nadgrajuje z ilustracijami, ki zgodbo glavnega junaka Erika ne le dopolnjujejo, temveč ob njej izrisujejo še tako rekoč nove stare zgodbe. Bralca na vsaki strani čaka novo presenečenje in malo višja skladovnica knjig. Erikov razgled se z vsako prebrano knjigo širi, hkrati pa se viša njegovo vzletišče ...

V slikanici Kakšne barve je poljubček? pa spremljamo deklico Minimoniko, ki najraje od vsega riše, vendar se glavna junakinja sreča z zadrego, kako narisati poljubček. Bralec se skupaj z njo od strani do strani sprehaja od barve do barve, od čustva do čustva. Slikanica s preprostimi prijemi vabi, da z malo zvedavo deklico objamemo življenje v vseh barvah in odtenkih.

Rocio Bonilla je ilustratorsko pot začela s svojo prvo samostojno slikanico Čuden ptič, izdano pri založbi Bromera, tej sta sledili Najvišja gora knjig na svetu in Kakšne barve je poljubček? Obe slikanici je v slovenščino prevedla Veronika Rot.

