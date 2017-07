Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči "Opozarjam vas, da je film težaven za gledanje, mestoma je razvlečen, mestoma je utesnjujoč," je decembra lani na krstni projekciji Štetja v jeseni občinstvo opozoril Brecelj. Po priletnem parazitu je to že njegov drugi film. Foto: BoBo V dokumentarcu Varje Močnik Glasba je časovna umetnost 2, LP film Buldožer - Pljuni istini u oči, člani skupine Buldožer, njihovi prijatelji in oboževalci obujajo spomine. Njihova pričevanja se prepletajo s fiktivnimi prizori, slikovnim materialom s plošče, arhivskim gradivom in animacijami, vse skupaj pa ustvarja film ne samo o legendarnem albumu, ampak tudi o aktualni družbi in času. Foto: Kinodvor

Brecelj in Buldožerji na hrvaški "reviji" glasbenih dokumentarcev

Festival Dorf ima že desetletno tradicijo

24. julij 2017 ob 10:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Organizatorji festivala dokumentarnega rock filma (DORF) so razkrili program letošnje prireditve: med desetimi dokumentarci na sporedu bosta tudi Štetje v jeseni Marka Breclja in Buldožer - pljuni istini u oči režiserke Varje Močnik.

Letošnji DORF bo najprej potekal od 5. do 9. avgusta na plaži v Primoštenu pri Zadru, kjer bodo sodelovali z glasbenim festivalom Superuho, nato pa se bo med 24. in 26. avgustom preselil še v Vinkovce.

Poletje Buldožerja

Večino filmov bodo na Hrvaškem predvajali premierno, vključno z Brecljevim Štetjem v jeseni in dokumentarcem o prvem albumu skupine Buldožer, v kateri je imel Brecelj prav tako ključno vlogo. Brecelj bo tudi eden izmed gostov festivala, so napovedali na spletni strani.

Izpostavili so dokumentarec Man from Mo'Wax britanskega avtorja Matthewa Jonesa, ki govori o utemeljitelju vplivne založbe Mo'Wax Jamesu Lavelleu. Ta bo kot DJ zaključil festival Superuho. Napovedan je tudi dokumentarec Sad and beautiful world of Sparklehorse ameriških avtorjev Alexa Crowtona in Bobbyja Dassa, ki sta posnela zgodbo o Marku Linkhouseu iz skupine Sparklehorse.

Od istrskih Italijanov do tokijskega garažnega punka

Na festivalskem programu so tudi dokumentarci o hrvaških glasbenih skupinah iz 80. let Gustaph y njegovi dobri duhovi in Sexa, o poročnih pesmih italijanske manjšine v Istri in o tokijskem garažnem punk rocku. Del programa bo posvečen nedavno preminulemu hrvaškemu pisatelju, novinarju in glasbeniku Anteju Perkoviću.

Spremljevalni program bo obsegal koncerte, nastope DJ-jev, razstave in glasbeno-filmski kviz.

Festivalsko nagrado za življenjsko delo bodo podelili vinkovškemu avtorju stripov in glasbeniku Dubravku Matakoviću, posebno priznanje za prispevek h kulturi undergrounda pa bo prejel zagrebški gledališki ustvarjalec Damir Bartol Indoš.

A. J.