Brezmejnost oceanov "na obisku" v Berlinu

V Berlinu na ogled filmska instalacija Ocean Cantos Andreja Zdraviča

15. marec 2017 ob 09:57

Berlin - MMC RTV SLO

V Berlinu ob prvem prebujanju pomladi ne boste slišali le ptičjega petja, ampak tudi šum morja. V nemško prestolnico ga je pripeljal slovenski filmski in zvočni umetnik Andrej Zdravič.

V galeriji fundacije Alfred Ehrhardt Stiftung je do 9. aprila premierno na ogled nova filmska instalacija Ocean Cantos, projekt slovenskega filmskega in zvočnega avtorja Andreja Zdraviča. Instalacijo sestavljajo trije večji zasloni, na katerih pulzirajo sekvence oceanskih fenomenov. V večernih urah je vidna tudi z ulice in s tem dostopna širši javnosti.

Jezik narave, preveden v film

V celoti je projekt Ocean Cantos nadaljevanje Zdravičevih raziskovanj oceana in je zasnovan kot ciklus kratkih filmskih študij dinamike, veličastnih lepot in moči oceana. Snemanje poteka v različnih predelih sveta (glede na finančno zmogljivosti), opus pa že zdaj obsega gradiva, ki jih je avtor posnel na obalah Kalifornije in Kantabrijskega morja (Atlantika) severne Španije (2013—2015).

Različne perspektive: nebo, morje, pesek

Zdravič v Berlinu predstavlja tri filme. V prvem, naslovljenem Popotovanje peska, se razkrije makrosvet fascinantnega gibanja zrnc peska na Kantabrijski obali – do naslednjega vala. Drugi film Morske grive I&II se osredotoča na vrtinčenje par izza vrhov potujočih valov v interakciji z nasprotnimi tokovi nevihtnega ustja reke v Baskiji. Tretji film Obzorja pa projicira meditativni pogled na obzorja Pacifika, ki se brezčasno porajajo iz beline goste megle, je zapisal umetnik.

Andrej Zdravič, rojen leta 1952 v Ljubljani, v svojih zvočnih filmih že več kot tri desetletja raziskuje energije in duhovne razsežnosti narave. Razvil je svojevrsten filmski jezik, ki temelji na ritmu in prepletu slik in zvoka. Je prejemnik nagrade Prešernovega sklada za film V steklu reke in več drugih mednarodnih nagrad za svoj opus.

Njegova filmska instalacija Skrivnosti Soče – Časovno obzorje je del stalne razstave v Domu Trenta – Informacijskem središču Triglavskega narodnega parka, instalacija Morski valovi – Časovno obzorje pa je del postavitve Exploratoriuma v San Franciscu.

