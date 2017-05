Brezsramni poziv: kupimo s skupnimi močmi jadrnico za direktorja v odhajanju

Ob slovesu direktorja Tate Modern in Tate Britain

1. maj 2017 ob 15:31

London - MMC RTV SLO

Med osebjem v galerijah Tate Modern in Tate Britain je upravičeno kar nekaj ogorčenja povzročil poziv, da naj prispevajo k nakupu skrajno neskromnega poslovilnega darila za odhajajočega direktorja.

Vendar ni bil sam poziv tisti, ki bi bil težaven, saj gre tudi v Veliki Britaniji za sicer uveljavljeno prakso. Razglasi na oglasnih deskah v prostorih za zaposlene so jih namreč pozivali, da bi direktorju v odhajanju Nicholasu Seroti v slovo s skupnimi močmi kupili kar jadrnico. Na plakatu je med drugim pisalo: "Nick rad jadra in to bi bil trajen ter zelo poseben spomin na to, kako zelo imamo v čislih Nicka in njegov prispevek k Tatu."

"Prispevati k nakupu majhne barčice ..."

Poleg izbire darila pa je zelo težaven tudi čas, v katerem je vzniknila ta ideja, saj se namreč zaposleni že nekaj časa pogajajo z vodstvom galerij za višje plače. Mnogi med zaposlenimi v galerijah Tate Modern in Tate Britain ne zaslužijo niti eksistenčnega minimuma za življenje v Londonu, kjer se nahajata galeriji. Med galerijskim osebjem je tudi veliko takih, ki so honorarni sodelavci ali delajo tam prek zaposlitvenih agencij.

Predstavnica sindikata javnih in komercialnih uslužbencev (PCS Union) Tracy Edwards je glede situacije povedala za britanski Guardian: "Osebje v Tatu je plačano premalo in dela preveč ter ni deležno primernega povišanja plač. To pa sedaj samo dokazuje, kako vodstvo Tata ni v stiku z realnostjo. Menim, da so se zelo zmotili pri presoji."

Predstavnica Tatea za medije pa je pojasnjevala za The Huffington Post: "Idejo poslovilnega darila so sprva predlagali člani osebja, ki so želeli izkazati, kako zelo cenijo vse, kar je Nick dosegel v svojem času v Tatu." Nadalje pa še: "Naš namen je bil vprašati sodelavce, ali bi želeli na povsem prostovoljni ravni prispevati k nakupu majhne barčice – enako kakor bi zbirali sredstva za katerega koli člana osebja, ki bi zapuščal Tate."

Nicholas Serota (1946) sicer v Tatu dela 28 let, znesek njegove direktorske plače pa naj bi bil šestmesten.

Tate asking its workers, many of them outsourced and on low wage zero-hours contracts, to contribute towards buying Nicholas Serota a yacht pic.twitter.com/mhFLAN3HQW — Ambleside Jenner (@tramfrau) April 26, 2017

P. G.