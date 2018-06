Brian de Palma piše "grozljivko" o Weinsteinu

Koliko režiser ve o temnem zakulisju tovarne sanj?

2. junij 2018 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hollywoodski režiser Brian de Palma je v teh dneh zaposlen s pisanjem scenarija za "grozljivko", za katero je navdih našel pri škandalu, ki je izbruhnil okrog Harveya Weinsteina.

De Palma, ki se je v preteklosti žanra grozljivke loteval bolj dobesedno (spomnimo se samo njegove ekranizacije romana Carrie), je za tiskovno agencijo AFP pripomnil, da dje javni razkroj Weinsteinove kariere in razkritje njegovih zločinov "spremljal zelo pozorno".

Weinstein se je po dogovoru z oblastmi prejšnji teden prostovoljno predal newyorški policiji, proti njemu pa je vložena obtožnica zaradi posilstva in drugih oblik spolnih zlorab. Policija zaenkrat raziskuje primer dveh žensk: ena je nekdanja igralka Lucia Evans, druga pa ostaja neimenovana. Weinstein se sicer prek odvetnika izreka za nedolžnega v zvezi s temi obtožbami.

"Poznam veliko od ljudi, ki so bili vpleteni," komentira 77-letni režiser Brazgotinca, "in v preteklosti sem seveda slišal zgodbe." Sam je sicer prepričan, da je režiserjeva naloga predvsem to, da si pridobi "zaupanje in ljubezen" igralcev ter da je "zloraba tega skoraj najhujše, kar lahko narediš, in to samo zaradi lastne požrešnosti ali pohote."

Imena bodo spremenjena

De Palma pravi, da njegov novi scenarij - o realizaciji se že pogovarja s francoskim producentom - tematizira spolne zlorabe v filmski industriji. Svojega protagonista sicer ne bo poimenoval Harvey Weinstein. "Gre pa za grozljivko, protagonist je spolni napadalec, kontekst pa filmska industrija," je potrdil za časnik Le Parisien.

Konec prevlade moškega pogleda?

Režiser napoveduje tudi, da bi kampanja #MeToo, gibanje proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam, lahko korenito spremenila filmsko industrijo - predvsem naravo filmov, ki se jih snema, in način, kako se jih producira. "Zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo, ko bodo ženske začele diktirati estetiko. Zanimivo bo videti, ali je njihov pogled korenito drugačen od našega. Ogromno filmov predstavlja moški pogled, svet skozi oči moškega."

Če bo Weinstein pred sodiščem spoznan za krivega, mu grozi do 25 let za zapahi. Na fotografije aretacije, ki so zakrožile po medijih, so se odzvali številni slavni, tudi ženske, ki so v zadnjem letu razkrile svoje izkušnje s slavnim producentom. Aktivistka Rose McGowan je prizor označila za "pomemben trenutek". Weinstein je sicer že na prostosti, ker je poravnal milijonsko varščino.

A. J.