Brina Trio bo v Moskvo ponesel glasbene karakteristike vseh slovenskih pokrajin

39. Euroradio Folk Festival z Brina Triom

15. maj 2018 ob 17:58

Moskva - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na letošnji Euroradio Folk Festival, ki ga vsako leto gosti ena izmed nacionalnih radijskih postaj, ki so članice Evropske radiodifuzne zveze, Prvi program Radia Slovenija pošilja glasbeno zasedbo Brina Trio.

39. Euroradio Folk Festival bo letos med 26. in 28. majem v Moskvi, saj ga gosti ruski radio Orpheus v radiotelevizijskem stolpu Ostankino. Na festivalu bodo glasbene različnosti predstavile skupine iz 17 držav.

Festival, ki ni tekmovalnega značaja

Slovenija na festivalu, ki ni tekmovalnega značaja, ampak gre za predstavitev različnih glasbenih pristopov do ljudskega melosa, sodeluje praviloma vsaki dve leti. Festivalskim nastopom bo mogoče prisluhniti v posnetkih na Prvem programu Radia Slovenija, v torkovih oddajah Slovenska zemlja v pesmi in besedi.

Brina trio tvorijo pevka Brina Vogelnik Saje, Jože Šalej na harmoniki in klavirju ter Luka Ropret na kitari. Slovenski melos bodo na skoraj enournem nastopu predstavili v ponedeljek, 28. maja. Njihov program se bo dotaknil glasbenih karakteristik vseh slovenskih pokrajin, a bo hkrati ostal glasbeno samosvoj in lasten skupini. Glasbeno zgodbo bodo spletli prek naslednjih naslovov: Mura, Rožice tri, Jungfrava, Amerika, Nočka, Sijaj, sijaj, sončece, Katica, Mlado leto, Oj, Božime in Poletje.

Koreninjenje v slovanski dediščini

Gre za svežo slovensko zasedbo, ki svoje ideje kuje na temeljih oddaljene slovanske dediščine. Glasbeni pristop ostaja akustičen, v trenutkih elementaren, a že naslednji hip kontrastno očarljiv. Besedila pesmi so prirejena iz ljudske zakladnice, posodobljena ali povsem avtorsko dodelana. Tudi glasba na neki način posodablja ljudsko izrazilo, a pri tem ostaja samosvoja in potegne v zgodbo obsežnega čustvenega razpona - od gracioznosti, ki jo podaja Brinin glas, do strastnih muzičnih izrazov celotne skupine, kjer se prvine džeza mešajo z oddaljenimi slovanskimi strukturami.

Kljub tu in tam težkim in današnji Evropi aktualnim zgodbam oddaljene preteklosti je glasba Brina Tria polna optimizma in humorja. Glede na to, da to ni zvrst, v kateri bi bilo glasbe na pretek, tudi festival ni tekmovalnega značaja in ni javnega izbiranja glasbenikov. Pravilo festivala je, da je izbor glasbenikov prepuščen uredniškemu poznavanju in uredniški presoji. Torej znanje, poznavanje in izkustva glasbenih urednikov posameznih nacionalnih radijskih postaj vplivajo na izbor nastopajočih, so sporočili s Prvega programa Radia Slovenija.

Združene moči radijskih glasbenih urednikov

Folk festival v okviru Evropske radiodifuzne zveze (EBU) so ustanovili leta 1980, ko so združili moči glasbeni uredniki nacionalnih radijskih postaj - predvsem tisti, ki so imeli poseben odnos do različnosti glasbe posameznih narodov. Vsebina festivala je od vsega začetka osredotočena na sodobno življenje ljudske glasbe. V zadnjem desetletju so na festivalu Slovenijo zastopali Janez Dovč, Boštjan Gombač in Aleš Hadalin leta 2008 v Rusiji, trio Petelin-Sorta leta 2011 na Hrvaškem, trio Volk Folk leta 2012 v Španiji ter Ljoba Jenče, Sandro Quaglia in Bojana Šaljić leta 2016 v Estoniji.

P. G.