Bruselj želi teroristom preprečiti prodajo ukradenih kulturnih dobrin

Na ta način črpajo sredstva za napade

14. julij 2017 ob 08:25

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je predlagala ukrepe proti trgovini s kulturnimi dobrinami, ukradenimi na območju Sirije in Iraka, s katerimi se financirajo teroristične skupine.

Z uvedbo ostrejšega nadzora nad uvozom kulturnih dobrin v Evropsko unijo bodo tako skušali preprečiti financiranje.

"Denar za teroriste, ki napadajo naš kontinent in se borijo v Siriji in Iraku, predstavlja gonilo vojne. Za našo varnost moramo za vsako ceno prekiniti tokove njihovega financiranja, za začetek pri trgovini s kulturnimi dobrinami, ukradenimi v teh državah," je po poročanju AFP-ja v četrtek v Bruslju povedal evropski komisar za gospodarske zadeve Pierre Moscovici.

Med drugim želi Bruselj z novimi ukrepi, ki jih morajo potrditi še Evropski parlament in članice unije, preprečiti uvoz in skladiščenje nezakonito uvoženih kulturnih predmetov, starejših od 250 let.

Poleg tega nameravajo okrepiti obveznosti uvoznikov, kot so muzeji, umetnostne galerije, prodajalne in posamezni zbiralci, pri prijavi na carini. Kazni za nespoštovanje pravil bodo določile posamezne države članice EU-ja.

Izboljšati želijo tudi sledljivost vseh predmetov, pri čemer bo vsak predmet dobil identifikacijsko kartico. Za dobrine, pri katerih je tveganje največje, pa bodo uvedli poseben sistem licenc. Gre za arheološke predmete, knjige in starodavne rokopise, še navaja AFP.

Predlog sledi različnim pozivom mednarodne skupnosti, ki so se med drugim pojavili tudi na minulem vrhu držav skupine G20. Že decembra 2015 po terorističnih napadih v Parizu pa so komisijo k učinkovitejšim ukrepom pozvali kulturni ministri Italije, Nemčije in Francije.

V zadnjih letih je skrajna skupina Islamska država uničila več starodavnih mest, kot je sirska Palmira. Tamkajšnje umetnine prodajo na črnem trgu, kar je poleg prodaje nafte in ugrabitev eden od načinov njenega financiranja. Po podatkih ene od študij, na katero se sklicuje Evropska komisija, z nezakonito trgovino s kulturnimi dobrinami zaslužijo med tri in šest milijard dolarjev. Podoben je zaslužek od preprodaje drog, orožja in ponarejenih dobrin.

A. K.