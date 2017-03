Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nova umetniška inštalacija v središču Bruslja uteleša upanje in pokončno držo. Foto: Reuters Jean-Henri Compère je v domovini znan tudi kot ugleden igralec. Zadnjih deset let pa se posveča predvsem kiparski umetnosti. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bruseljski spomenik kot "upor proti nezamisljivemu"

Prva obletnica terorističnega napada v Bruslju

20. marec 2017 ob 10:57

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters

V teh dneh v Bruslju svojo končno podobo dobiva skulptura, ki spominja na kipeče valove v neposredni bližini sedeža Evropske unije. Kip je poklon spominu na žrtve terorističnega napada, v katerem je pred letom dni umrlo 32 ljudi, na stotine pa je bilo ranjenih.

22. marca 2016 so trije privrženci Islamske države s samomorilskimi napadi udarili na bruseljskem letališču in na postaji podzemske železnice v mestu. Najsmrtonosnejši napad v belgijski zgodovini je sledil za napadi v Parizu štiri mesece pred tem, v katerih je umrlo 130 ljudi.

Skulptura, ki si jo je zamislil Jean-Henri Compere, je zgovorno naslovljena Wounded But Still Standing in Front of the Inconceivable (Ranjeni, a še vedno pokončni pred nezamisljivim). Tvorita jo dve horizontalni površini, ki merita 20 metrov in se upirata proti nebu.

"Globoko smo bili ranjeni, a moramo se pobrati in reči 'ne' dejanjem, ki so nezamisljiva, ki so nevzdržna," je Compere povedal zbranim novinarjem na mestu, kjer bodo v sredo spomenik uradno odkrili. Po njegovih besedah lahko skulptura simbolizira tudi krila letala ali pa vlak podzemne železnice.

"To je kos, ki bi resnično moral ostati v mestu," je še položil na srce lokalnim oblastem. "Rad bi, da bi skulptura živela z mestom, da bi se nalezla njegovega sijaja, da bi se z njim prebijala skozi leta, kajti čas nam pomaga, da se postavimo nazaj na noge."

Spolirano jeklo umetnine, ki tehta dve toni, bo svojevrsten odraz časa. "Ko bo vreme sivo, se bo v njej zrcalila turobnost, in ko bo deževalo, bodo kaplje vidne kot solze na kovinski plošči," je poetično pojasnil avtor.

"Všeč mi je, da naj bi kip predstavljal moč mesta in njegovo odpornost," je novo bruseljsko znamenitost komentiral 31-letni Evan Lamps, ki dela v bližini.

A. J.