Terezia Mora, rojena leta 1971 na Madžarskem, je o svojem pisateljevanju metaforično dejala, da je postala pisateljica tako, da je najprej utihnila. Madžarska diktatura ni dopustila, da ti kdo prisluhne. Foto: EPA Njen roman Vsak dan je od leta 2008 izšel tudi v slovenskem prevodu Amalije Maček pri mariborski Literi. Foto: Emka

Büchnerjeva nagrada pisateljici Terezii Mora, dotikalki nevralgičnih točk vsakdana

Rojena na Madžarskem, živeča v Nemčiji

3. julij 2018 ob 14:34

Darmstadt - MMC RTV SLO, STA

Nemška akademija za jezik in poezijo je letošnjo Büchnerjevo nagrado podelila Terezii Mora, na Madžarskem rojeni in v Nemčiji živeči pisateljici.

Nagrada, ki je dobila ime po pisatelju in revolucionarju Georgu Büchnerju (1813–1837), nagrajenko razveseli s 50.000 evri in velja za največje književno priznanje v Nemčiji. Nagrado bo prejela 27. oktobra.

Združuje vsakdanje idiome in poezijo

Žirija je v utemeljitvi nagrade zapisala, da Terezia Mora prejme nagrado za "ugledno držo in vitalno besedno umetnost, ki združuje vsakdanje idiome in poezijo". V svojih romanih in zgodbah je pisateljica predana posebnežem in brezdomcem, negotovim eksistencam in iščočim posameznikom in se dotika nevralgičnih točk vsakdana.

Pisateljica, scenaristka in prevajalka Terezia Mora je bila rojena leta 1971 na Madžarskem, živela je v dvojezičnem gospodinjstvu. V Berlinu živi od leta 1990. Že za knjižni prvenec Alle Tage (Vsak dan), objavljen leta 2004, je prejela nagrado Mara Cassens za najboljši debitantski roman leta. Je tudi prejemnica nagrade za umetnost mesta Berlin, nagrade LiteraTour Nord, nagrade Leipziškega knjižnega sejma ter nagrade Erich Fried. Za roman Das Ungeheuer (Pošast) je leta 2013 prejela nemško nagrado za književnost.

Najprej je utihnila

Pisateljica je bila leta 2006 gostja na festivalu Vilenica. Pred tremi leti je na berlinskem literarnem festivalu Stadt Land Buch dejala, da je pisateljica postala tako, da je najprej utihnila. Madžarska diktatura ni dopustila, da ti kdo prisluhne. Šele ko se je leta 1990 preselila v Berlin, se je znašla v okolju, v katerem se je lahko izrazila.

Za svoje delo je pisateljica med drugim prejela priznanje Ingeborg Bachmann in nemško književno nagrado. Njen roman Vsak dan je od leta 2008 izšel tudi v slovenskem prevodu Amalije Maček pri mariborski Literi.

Akademija Büchnerjevo nagrado podeljuje od leta 1951. Doslej so jo prejela velika imena, kot so Gottfried Benn, Erich Kästner, Heinrich Böll in Friedrich Dürrenmatt.

N. Š.