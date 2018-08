Bujnost nje se skriva v naravi, materi Zemlji, ženski in življenju

Razstava slikarskih del Simone Čudovan in Simone Šuc

11. avgust 2018 ob 15:43

Krško - MMC RTV SLO, STA

Akademski slikarki Simona Čudovan in Simona Šuc se na razstavi Bujnost nje predstavljata s slikarskimi deli iz svojega zadnjega obdobja, s katerimi "pretanjeno odstirata vpogled v zavedanje bogastva oziroma bujnosti, ki jo odkrivata v naravi, materi Zemlji, ženski in življenju".

Razstava oziroma slikarska instalacija Simone Čudovan in Simone Šuc je od danes na ogled v Galeriji Krško, kustosinja postavitve Andreja Rakovec pa je zapisala, da slikarki sodita v generacijo umetnikov, ki je diplomirala na prelomu stoletja in ki goji čisto slikarstvo.

Povezanost dveh formalno različnih izrazov

Sveža postavitev povezuje "dva formalno različna likovna jezika, eden je zapisan figuraliki in malim formatom, drugi nepredmetnemu slikarstvu večjih dimenzij, oba pa zaznamuje pretanjen smisel za kolorit, dinamičnost v kompozicijah in globlje občutenje sveta, ki v iskrenem veselju in spoštovanju do zakonitosti življenja nagovarja gledalca," je še zapisala Rakovčeva.

Naravni prostori in prostorska posredovanja

Simona Čudovan (1975), ki danes živi in deluje v Ljubljani, je doma iz Čadraž pri Šentjerneju. V Ljubljani je najprej obiskovala srednjo oblikovalsko šolo, kasneje je kot slikarka diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Njeno slikarsko pot najbolj opredeljuje narava. Je raziskovalka naravnih likovnih prostorov, gradiva in izrazil. Ustvarja tudi kot ilustratorka in oblikovalka.

Simona Šuc (1972) je kot slikarka leta 2000 diplomirala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Organizirala je likovno-teoretska srečanja na Gaju nad Mariborom, kjer so se predstavili slovenski umetniki mlajše generacije in soustanovila društvo TU, s katerim je v Mariboru izvedla več prostorskih posredovanj. Šuceva je sodelovala pri restavriranju sakralnih spomenikov v severovzhodnem delu države. Udeležuje se likovnih kolonij, umetniških simpozijev in taborov ter razstavlja v domovini in tujini. Kot samozaposlena v kulturi živi in deluje v Mariboru.

Razstavo oziroma slikarsko instalacijo Bujnost nje bodo v Galeriji Krško odprli drevi ob 19. uri, na ogled pa bo do 9. septembra.

P. G.