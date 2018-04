Cameron še ni obupal nad štirimi nadaljevanji Avatarja

"Hočemo vam pokazati stvari, ki ne samo, da jih še niste videli - niti predstavljali si jih niste." James Cameron ima očitno ambiciozne načrte, toda ali lahko res ponovi uspeh iz leta 2009? Spektakli, ki temeljijo na posebnih učinkih, so v zadnjem desetletju preplavili kina in do neke mere zasičili gledalce. Foto: Reuters