Cankarjevi dnevi prinašajo njegovega duha na Vrhniko in v Celje

Prireditve skozi ves mesec v obeh mestih

1. maj 2018 ob 15:05

Vrhnika/Celje - MMC RTV SLO, STA

Te dni sta Vrhnika in Celje v znamenju Cankarjevih dvevov, v katere je uvedel tradicionalni pohod po Vrhniški poti, s prireditvami pa bodo do konca maja počastili Ivana Cankarja, ki se mu bodo vse do poletja poklanjali tudi v Celju.

V znamenju Ivana Cankarja je celotno leto, saj zaznamujemo 100-letnico smrti tega velikega slovenskega pisatelja in dramatika. Osrednji dogodki Cankarjevih dnevov pa bodo ob njegovem rojstnem dnevu, torej 10. maja.

Poklon Cankarju v njegovem rojstnem mestu

Na Vrhniki so med izpostavljenimi dogodki v sklopu Cankarjevih dnevov odprtje likovne razstave Cankar v stripu z gledališko-stripovskim performansom Cankar strip 6. maja, dan pred Cankarjevim rojstni dnem bo predstavitev knjige o Ivanu Cankarju avtorja Toneta Kuntnerja Zamrznjena pomlad, 10. maja bo med drugim sledil dan odprtih vrat Cankarjeve spominske hiše na Klancu in slavnostna akademija ob občinskem prazniku s podelitvijo občinskih priznanj in literarnim večerom.

Do konca maja se bodo zvrstili še kulturna prireditev Evropejčki na Vrhniki, odprtje nove planinske koče na Planini nad Vrhniko, 2. mednarodni festival pevskih zborov in kulturnih društev Ivana Cankarja Pod jasnim nebom rdeča roža (1. del), zaključek 7. festivala otroške poezije Rimaraja, festival kave in drugih kavnih dobrot, ter zaključna koncerta Glasbene šole Vrhnika 28. in 30. maja.

Poklonilo se bo tudi knežje mesto

Od 17. aprila pa Cankarjevi dnevi potekajo tudi v Celju, kjer se bo do 11. junija zvrstilo okoli 25 dogodkov. Med drugim se bodo zvrstile prostorske inštalacije, literarna srečanja in pogovori, razstave, predavanja in gledališki dogodki. Po besedah vodje prireditev Jožeta Volfanda bo vrhunec dogajanja v Celju 9. maja, ko se bo dan pred Cankarjevim rojstnim dnevom zbralo več uglednih slovenskih pesnikov in pisateljev.

Med njimi bodo Ervin Fritz, Bina Štampe Žmavc, Aleš Berger, Tone Kuntner, Cvetka Lipuš, Marko Kravos, Andrej Brvar, Ifigenija Simonović, Jasna Blažič, Cvetka Bevc in drugi. Dopoldne bodo ob kostumiranih Cankarjevih dramskih likih sodelovali na literarno-glasbenem recitalu na Krekovem trgu.

Pozneje se bodo odpravili na celjske šole, popoldne pa bodo znova recitirali na zvezdi v središču mesta. Ti slovenski književniki se bodo na predvečer Cankarjevega rojstnega dne na pobudo Društva slovenskih pisateljev srečali v lokalu, umeščenem v stari obrambni stolp mestnega obzidja. Prav tako 9. maja bodo v največjem celjskem trgovskem središču odprli razstavo fotografij Cankarjevih dram, ki so jih uprizorili na odru Slovenskega ljudskega gledališča Celje. Ta bo na ogled do 15. maja, nato pa jo bodo do sredine junija preselili še v gledališke prostore.

P. G.