Cankarjevo leto tudi v Trstu: od novih prevodov do potepanja po pisateljevem delu mesta

Tudi na odru SSG-ja Trst

19. maj 2018 ob 16:47

Trst - MMC RTV SLO, STA

Zaznamovanju Cankarjevega leta se pridružujejo tudi v Trstu, kjer med drugim pripravljajo predavanje v italijanščini za vse, ki največjega slovenskega pisatelja in dramatika še ne poznajo, vrsto novih prevodov njegovih del, ime Ivana Cankarja pa bo odmevalo tudi z odra Slovenskega stalnega gledališča.

Za danes je Slovenski klub v sklopu niza dogodkov Cankar v Trstu pripravil voden ogled z Marto Ivašič po Cankarjevem delavskem Trstu, ki vodi od Sv. Jakoba do Velikega trga. V torek bo na Univerzi v Trstu predavanje v italijanščini Ivan Cankar: Bios e Opus, na katerem se bo Jadranka Cergol posvetila Cankarjevemu življenju, delu in kritični misli. Dogodek je nastal v sklopu programa Slovenščina na tujih univerzah Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Do konca leta se v sklopu niza Cankar v Trstu obeta še več dogodkov, nad koordinacijo katerih bedi Slovenska kulturno-gospodarska zveza.

Več o Cankarjevem letu v Trstu najdete tukaj.



Zveza slovenskih kulturnih društev za 7. oktober pripravlja izlet, namenjen odkrivanju Cankarjeve Ljubljane, Peter Kolšek bo prav tako oktobra v Narodnem domu predaval na temo Cankar in ženske, del programa pa bodo Cankarju posvetili tudi v SSG-ju Trst, kjer bodo repertoar prihodnje sezone sicer predstavili junija.

Pripravlja se nekaj novih prevodov. Jeseni bo Založništvo tržaškega tiska izdalo dvojezični izbor Cankarjeve proze, založba Comunicarte Edizioni pa napoveduje izid Cankarjevega Hlapca Jerneja v prevodu Darje Betocchi s podobami Uga Pierrija. Študentje Katedre za slovenski jezik pri Oddelku za tolmače in prevajalce Univerze v Trstu pa bodo v sklopu projekta Svetovni dnevi Ivana Cankarja v koordinaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik s svojimi prevodi v italijanščino sodelovali pri oblikovanju Antologije literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike.

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm bo v sklopu Primorskih slovenističnih dni 13. in 14. decembra pripravilo strokovni Simpozij o Ivanu Cankarju ob 100. obletnici njegove smrti. Beseda bo tekla o pisateljevem delu z literarnega, jezikovnega, političnega, filozofskega in psihološkega zornega kota. Še pred tem pa bo 27. in 28. septembra v Vidmu potekal Slovenski slavistični kongres, na katerem se bodo dotaknili tudi teme Jubilejni Cankar.

Z migetajočimi brki

Grafično podobo Cankarjevega leta v Trstu je zasnoval Aleš Brce. Navdih za migetajoče brke, ki se pojavljajo v logotipu projekta, je dobil v močnih sunkih burje. Zlati barvni elementi pa namigujejo na slovesnost tega jubileja.

M. K.