S predvajanjem filma Ljubo doma se začenja tudi serija Novi sosedje, nabor dokumentarcev, ki so jih ustvarile hrvaška, belgijska, norveška, nizozemska, portugalska in slovenska državna televizija.

Cannes nagradil film Ljubo doma, begunsko zgodbo iz naših krajev

V nedeljo na TVS 2

26. oktober 2017 ob 12:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Selitev je stresna že v idealnih okoliščinah, še toliko bolj pa to velja za najrazličnejše, pogosto tragične begunske zgodbe. Kakšne napetosti povzroči v določenem okolju prihod tujcev in kakšne so etnične, verske in kulturne razlike, ki jih morata obe strani premostiti? Taka in podobna vprašanja načenja serija evropskih dokumentarcev Novi sosedje.

Kratek dokumentarni film Ljubo doma, ki ga je režiral Jernej Kastelec in je nastal v produkciji Dokumentarnega programa TVS, je na festivalu v Cannesu MIPCOM 2017 v mednarodni konkurenci uglednih TV-postaj osvojil nagrado za odličnost Diversify TV. Premierno si lahko film na malih zaslonih ogledate v nedeljo, 29. oktobra, ob 18.45 na drugem programu RTV SLO.

Diversify TV je organizacija, ki se ukvarja s promocijo raznolikosti v mednarodni televizijski industriji. Nagrade za odličnost so letos podelili prvič, Kastelčev film pa je bil nominiran v kategoriji dokumentarna predstavitev ras in etičnosti; na koncu je med drugim premagal dva BBC-jeva dokumentarca in dansko produkcijo.

Status begunca je šele prvi korak

Ljubo doma je namreč zgodba Samerja, 22-letnega študenta iz Sirije, ki je v Slovenijo prišel prek evropskega programa za prerazporeditev beguncev, začasno stanuje pri prijatelju, ker je njegovo najemniško stanovanje zaradi kratkega stika v električni napeljavi skoraj v celoti pogorelo. Želi se preseliti, vendar njegovo iskanje stanovanja zaradi odkritih in prikritih predsodkov Slovencev do beguncev vse bolj spominja na boj z mlini na veter.

"Največji izziv je bilo zgodbo sploh najti," o projektu pove Jernej Kastelec, ki je potreboval več mesecev raziskav, da je izbral prav Samerja. "Ko sem jo našel, smo potrebovali še približno mesec dni za realizacijo."

Begunske zgodbe - skozi oči beguncev

S projekcijo filma Ljubo doma se začenja tudi serija Novi sosedje, nabor šestih dokumentarcev, ki so jih ustvarile hrvaška, belgijska, norveška, nizozemska, portugalska in slovenska državna televizija. Pripovedujejo zgodbe o ljudeh, ki so zapustili svojo domovino in se skušajo integrirati v nove soseščine, vasi, mesta, družbe ... Obenem so to seveda tudi zgodbe o lokalnem prebivalstvu, ki mora te nove sosede sprejeti. V ospredju vsakega dokumentarca bo potencialno težaven proces integracije ter vsa upanja in strahovi, ki jih ta povzroča.

O prestižni nagradi in samem filmu je Kastelec spregovoril tudi v oddaji Dobro jutro; prispevek si lahko ogledate v posnetku pod novico.

VIDEO Jernej Kastelec o filmu Ljubo doma

A. J.