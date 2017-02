Carl Gustav Jung, švicarski psihiater, psihoterapevt in utemeljitelj analitične psihologije, je s svojim delom zaznamoval filozofijo, religiologijo, antropologijo in književnost. Razvil je številne koncepte, kot so ekstrovertiranost-introvertiranost, arhetipi in kolektivno nezavedno, ki so danes nepogrešljiv del psihologije. Foto: Arhiv NUK