V Mehiki rojenega pisatelja, ki zadnjih osem let živi v Ljubljani, je že od majhnih nog – usoden je bil prenos nogometne tekme, ob kateri mu je mama Jugoslavijo naslikala kot raj – privlačil Balkan, čeprav odločno dodaja, da ni jugonostalgik. Foto: Matjaž Tavčar/MMC RTV Slovenija

Carlos Pascual

21. december 2016 ob 21:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Tukaj živim zelo srečno, ker živim v zelo urejenem okolju, moja glava pa ostaja zelo kaotična. V Mehiki pa je kaos v moji glavi in kaos zunaj nje in to je zame preveč.

Ana Jurc