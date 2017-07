Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 7 glasov Ocenite to novico! Ženski pevski zbor Carmen manet je za zastopanje Slovenije na prvem tekmovanju Evrovizijski zbor leta izbralo Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija s finančno podporo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Foto: RTV SLO VIDEO Sprejem za Carmen manet n... VIDEO Ženski pevski zbor Carmen... VIDEO Ženski zbor iz Kranja sla... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Carmen manet Evropo spomnil na veličastno moč zborovskega petja

Sprejem za (zborovske) evrovizijske zmagovalke

26. julij 2017 ob 14:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na RTV Slovenija so dopoldne pripravili sprejem ženskega pevskega zbora Carmen manet, zmagovalca prvega tekmovanja Evrovizijski zbor leta 2017, ki je potekal v soboto v Rigi.

Po besedah urednice uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija Danice Dolinar je pevkam uspelo "pokazati veličastno moč zborovskega petja in njegovega sozvočja".

Zbor, ki ga je za tekmovanje izbralo omenjeno uredništvo glasbenih in baletnih oddaj, je, kot je v uvodnem nagovoru povedala Danica Dolinar, dokazal, da ni zmožen le tehnično dovršenega petja, pač pa zna tudi razveseliti poslušalce in jih obenem ganiti. Zahvalila se je zboru, da je v svet ponesel slovenski melos ter da je pokazal, da sta glasba in tekmovanje združljiva svetova.

Poudarila je, da so morali pri izboru zbora upoštevati, da ne gre zgolj za zborovsko tekmovanje, pač pa za televizijsko prireditev, ki zahteva celostno podobo nastopa, ne le zvočno. Po njenem prepričanju ima zbor Carmen manet izdelan nastop in koreografijo, ki skupaj tvorita celostno umetnino. Prepoznaven je tudi po svoji pozitivni energiji.

Pevke zbora so nastopile z glasbo mladih slovenskih skladateljev Sama Vovka in Katarine Pustinek Rakar. Skladatelja sta skladbi, ki sta prepleteni z ljudskim izročilom v Sloveniji in v zamejski Reziji, napisala prav za to priložnost.

Kot je za STA povedal zborovodja Primož Kerštanj, so želeli na tekmovanju predstaviti Slovenijo in slovensko pesem vključno z rezijanskim narečjem. "Ta jezik je nenavaden, a čudovit," je poudaril.

"Čarovnija na odru"

Na tekmovanju so se predstavili z dvema kontrastnima skladbama, eno živahnejšo in eno resnejšo, s skladateljem Volkom pa sta se odločila tudi za več nezvočnih elementov, kot so tradicionalno grleno petje, topot z nogami in ploskanje. Ti elementi so se s koreografijo izkazali za zelo učinkovite, je povedal zborovodja, ki ga je presenetilo, da jim je uspelo prepričati mednarodno žirijo. "Izžarevali smo posebno energijo, neka čarobnost se je zgodila na odru," je pojasnil.

V. d. odgovorne urednice Programa plus Natalija Gorščak je spregovorila o dogovarjanjih za zborovsko tekmovanje, ki je bilo letos izvedeno prvič. Kot je povedala, je bila prav Slovenija pobudnica tovrstnega tekmovanja, ki ga je moral potrditi televizijski odbor Evropske radiodifuzne zveze (EBU).

Tekmovanja, ki predstavlja najnovejši dodatek evrovizijskemu dogajanju, so se udeležili zbori iz devetih držav članic EBU-ja. Vsak zbor je uprizoril šestminutno glasbeno predstavo, ki naj bi vsebovala dela, s katerimi bi predstavil značaj naroda, od koder prihaja. Pevke zbora Carmen manet so nastopile s skladbami Adrca skladateljice Katarine Pustinek Rakar in Ta na Solbici skladatelja Vovka, ki so jo zapele v rezijanščini.

Poleg slovenskega zbora so se predstavili še zbori iz Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Nemčije, Latvije, Madžarske in Walesa. Zbor iz Walesa je zasedel drugo mesto na tekmovanju, medtem ko je tretje pripadlo domačinom iz Latvije.

Zbore je ocenjevala strokovna žirija, ki sta jo vodila britanski skladatelj John Rutter in latvijska pevka Elina Garanča.

A. J.