Carmina Slovenica končala kulturno misijo po Južni Afriki

Konec februarskega koncertnega gostovanja

3. marec 2017 ob 09:28

Maribor - MMC RTV SLO

"Cela generacija izvajalk bo zaznamovana z Južno Afriko in zagotovo bo drugače pristopala k nekaterim projektom, za katere ni nujno, da gre za afriško glasbo, ampak so v stiku z ritmom, gibom in drugimi zvočnimi barvami," je med drugim ob vrnitvi zbora Carmina Slovenica z gostovanja po Republiki Južni Afriki povedala njegova vodja Karmina Šilec.

Zbor je v okviru svojega drugega gostovanja v tej državi nastopil v petih mestih, in sicer v Pretoriji, Potchefstroomu, Bloemfonteinu, Drakensbergu ter Cape Townu, kjer so izvedli program s slovansko glasbo in sodobno glasbeno literaturo. Svojo dvotedensko kulturno misijo je zbor v Cape Townu sklenil v avditoriju Huga Lambrechta, ki velja za eno najlepših dvoran z odlično akustiko.

Povsod prepoznana edinstvenost zbora

V uvodu koncerta je nastopil uveljavljen zbor Tygerberg, čigar umetniški vodja Hendrik Locke dobro pozna slovenski zbor in njegovo vodjo. Po koncertu je zatrdil: "Veliko sem se naučil od nje." Nadalje pa še, da je "očaran nad tem zborom, zvok je izjemen, celotna slika zbora je posebna. Pevke mojstrsko izvajajo vsa mogoča glasbena dela vseh obdobij, z obeh zemeljskih hemisfer in z vso izjemno dodelano koreografijo. V vseh sekvencah zborovskega petja so v svetovnem merilu edinstvene.”

Koncerta v avditoriju Huga Lambrechta se je poleg podžupana Capetowna udeležil tudi Prieur du Plessis, častni konzul Slovenije v Republiki Južni Afriki. "Ta slovenski zbor predstavlja merilo za zbore po vsem svetu. Njihov nastop je bil nekaj, česar še nismo videli doslej. Carmina Slovenica nam je pokazala, kako je mogoče narediti nekaj več in izkoristiti vse možnosti glasbe, v vseh žanrih in formah," je dejal po koncertu.

Južnoafriško gojenje zahodne zborovske tradicije

"Odločitev za tako specifično gostovanje v navzven zelo oddaljeno kulturno okolje je povezano s tem, da južnoafriški zbori gojijo zahodno glasbeno tradicijo, jo kultivirajo in nadvse uspešno nadgrajujejo. Zdi se mi pomembno to 'kolobarjenje' skozi različna kulturna okolja, od Azije do Afrike. V ansamblu namreč še nekaj let odzvanja navdih, ki ga prinesejo," je še ob vrnitvi povedala Karmina Šilec. Sicer južnoafriška zborovska kultura spada med vodilne v svetovnem zborovskem gibanju. Mnoge zasedbe, ki koncertirajo po vsem svetu, se redno potrjujejo na mednarodnih tekmovanjih, na katerih pogosto prejemajo tudi najvišje nagrade.

Februarsko gostovanje Carmine Slovenice je bilo del programa Attacca, ki se je v desetih letih obstoja uveljavilo kot pomemben koncept slovenskega in mednarodnega zborovskega gibanja. "Attacca deli vizijo mednarodnega gibanja Songbridge, in sicer v prizadevanju k zbliževanju ljudi skozi glasbeno ustvarjanje na najvišji umetniški ravni. Attacca ohranja in osvežuje bogato tradicijo slovenskega zborovskega petja ter ga plemeniti z izkušnjami sodelovanja z ansambli iz različnih koncev sveta," so pred gostovanjem sporočili iz produkcijske hiše s sedežem v Mariboru.

P. G.