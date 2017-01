Carmina Slovenica v Dramo prinaša etos Balkana

Dirigentska paličica v rokah Karmine Šilec

29. januar 2017 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Tisočletna tradicija balkanskih pesmi je opevala preizkušnje zgodovine, prepojene s krvjo in moro petih stoletij pod otomanskim jarmom.

S tem je bila ta vokalna umetnost kot edino svobodno izražanje ljudi z Balkana zaznamovana skozi stoletja.

V okviru Drama Akustika bo drevi na velikem odru SNG-ja Drama Ljubljana koncert Carmine Slovenice pod vodstvom Karmine Šilec. Koncert Balkanika bo ponudil balkansko glasbo, v kateri se prepletajo elementi pravljične arhaičnosti, bizantinske liturgije, junaških epov, asimetričnih in svobodnih ritmov, humoresk, virtuoznih improvizacij ter žalostink.

"Petje izraža poseben odnos do življenja, pri katerem nista najpomembnejša melodija ali glas, temveč izkušnja in občutje, s katerim se posreduje doživetje, ki ga opisuje pesem. Na začetku monodične, nato nenavadno diatonične, so te pesmi razvijale svojo lastno polifonijo, ki se je v 20. stoletju srečala z zahodno harmonijo," so zapisali pri zboru.

Kot so dodali, ta "čudoviti spoj prinašajo današnjim ljubiteljem glasbe ... in kot dodatek k prejšnjim, neslišanim melodijam, ritmičnim in harmoničnim užitkom še nekaj več: timbre - zveneče barve, značilne za pevsko tehniko odprtih glasov, brez vibrata".

Na koncertu se bo pod vodstvom umetniške vodje, avtorice projekta in dirigentke Karmine Šilec predstavila Carmina Slovenica z glasbeniki v sestavi Vasko Atanasovski (pihala), Janez Dovč (harmonika), Goran Krmac (tuba), Nino Mureškič, Andrej Hrvatin, Damir Mazrek (tolkala) in Zvezdana Novaković (solovokal).

Carmina Slovenica je zaznamovala mednarodni prostor kot kolektiv, ki s konceptom choregie širi polja glasbeno-gledališke umetnosti, prinaša na glasbeno sceno svežino in odpira nove prostore izraza, intenzivnosti doživljanja in komunikacije.

Zbor je nastopil po slovitih koncertnih prizoriščih, od Sanktpeterburške filharmonije, Esplanade v Singapurju prek Davies Simphony Hall San Francisco, newyorškega St. Ann's Warehouse do Teatra Colon v Buenos Airesu. Predstavil se je na številnih priznanih festivalih, kot so Jesenski festival v Parizu, Melbournski festival, Moskovski velikonočni festival in Dresdenski glasbeni festival.

A. K.