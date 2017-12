Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Caroline Sury se ukvarja z grafično umetnostjo in ilustracijo, s stripi in glasbo, deluje pa tudi kot urednica in producentka. Krstni samostojni nastop Caroline Sury v Sloveniji prinaša izbor izrazito raznovrstnega ustvarjanja te francoske umetnice: poleg publikacij se obeta tudi predstavitev njenih sitotiskov, nastalih v zadnjih letih, ob tem pa še izbor njenih ilustracij in animiranih filmov. Poseben poudarek razstave je namenjen prikazu njenih izrezank (cutouts). Hkrati bo Sury v Ljubljani sodelovala tudi s festivalom animiranega filma Animateka. Foto: Cankarjev dom Dodaj v

Caroline Sury

(1964 - )

4. december 2017 ob 17:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Moški preko upodabljanja seksualnega izkazujejo določeno moč, za nas ženske pa je ljubljenje lahko tudi igra in zabava, celo intelektualna zabava. Ustvarila sem knjigo okoli 50 risb velikega formata z naslovom Droles de Dames (Smešne ženske), na katerih je predstavljeno samozadovoljevanje. V njej sem si dala duška. Za nekatere bi lahko celo rekla, da so avtoportreti. Vse ženske na teh risbah so razkrečene in v elementu, so srečne in se pri svojem početju zabavajo. Ta knjiga je bila razprodana in še danes se spomnim, kako sem v Italiji zalotila dekleta, ki so si jo navdušeno ogledovala.

Ana Jurc