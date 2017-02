Čas za romantiko 19. stoletja: Prešernov smenj, v katerega bo povedel teden kulture

V gorenjski prestolnici se začenja teden kulture

2. februar 2017 ob 12:51

Kranj - MMC RTV SLO/STA

"Glavno vodilo prireditve je prav to, da ljudje začutijo čas Prešerna," poudarja Srečko Štagar iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj pred začetkom tradicionalnega Prešernovega smenja, ki ga letos dopolnjuje teden kulture.

V Kranju se v tednu kulture obeta vrsta dogodkov, od predstav Prešernovega gledališča do pevskih prireditev in koncertov ter Prešernovih proslav do različnih delavnic in odprtij več razstav. "Skratka, dogajanja bo že pred samim kulturnih praznikom ogromno," je povedala Petra Žibert iz taistega zavoda in napovedala, da bodo tokrat obiskovalce še bolj vključili v romantiko 19. stoletja.

Tako je tudi geslo letošnjega Prešernovega smenja, pri katerem sodelujejo številne kranjske ustanove, Čas za romantiko 19. stoletja. Ob 600 nastopajočih se bodo v čas Franceta Prešerna lahko tokrat še bolje vživeli tudi obiskovalci, saj jim bodo na voljo cilindri, ki so bili tipično oblačilo mode 19. stoletja. Ponovno si bodo lahko obiskovalci v stari tiskarni odtisnili Zdravljico in uživali v vožnji s kočijo. Dogajanje zaznamuje tudi 100 razstavljavcev domače in umetnostne obrti s prikazom starih obrtniških del.

Dogajanje v gorenjski prestolnici v številkah

Glavnina dogajanja bo na kranjskih ulicah in trgih sicer tradicionalno 8. februarja, ko Prešernovo mesto vsako leto gosti največji dogodek na prostem ob slovenskem kulturnem prazniku. Prireditev lahko privabi celo več kot 20.000 obiskovalcev in ljubiteljev Prešernove dediščine iz vse države. Vendar je obisk zelo odvisen od vremena, v lanskem deževnem vremenu je tako Kranj obiskalo okoli 13.000 ljudi.

Prešernov smenj je poleg nekaterih drugih prireditev in kulturnih zanimivosti glavni turistični magnet Kranja. Kot po letu vodenja Zavoda za turizem in kulturo Kranj poudarja Tomaž Štefe, so lani v turistični destinaciji že postorili veliko, a jih še veliko čaka. Številke sicer kažejo, da so na pravi poti, saj se lahko se pohvalijo z 28-odstotnim povečanjem števila prenočitev - pri čemer so jih lani presegli 80.000, in s 37-odstotnim povečanjem števila prihodov, ki jih je bilo za več kot 50.000. S tem se povečuje tudi povprečna zasedenost hotelskih nastanitev, zmanjšala pa se je doba bivanja z 1,7 na 1,6 dneva.

Iz Južne Koreje na sever Slovenije

Pravzaprav so k porastu največ prispevale skupine korejskih turistov, ki pa v Kranju zgolj prespijo. Zato bo eden ključnih izzivov, kako v dogovoru z agencijami v program teh skupin umestiti tudi del kranjske turistične ponudbe. Hkrati merijo tudi na individualne goste, predvsem iz Evrope, ki jim to mesto lahko ponudi večdnevni program ali pa jim je izhodišče za spoznavanje celotne države.

Štefe je poudaril še, da so si lani začeli sistematično prizadevati za razvoj turistične ponudbe in tržno komuniciranje. Tako so izbrali novo podobo oziroma turistično znamko, prenovili spletni portal in začeli izdajati časopis Utrip Kranja z dogodki v mestu. V prihodnje se bodo še naprej trudili za promocijo mesta kot turistične točke in skrbeli za novosti na prireditvah. "Kranj je turistična destinacija v razvoju in treba bo še veliko dela, da bomo lahko rekli, da je Kranj razvita turistična destinacija," je sklenil Tomaž Štefe iz Zavoda za turizem in kulturo Kranj.

P. G.