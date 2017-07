Čast prvega slovenskega filma na Netflixu je pripadla filmu Houston, imamo problem!

Prelomen uspeh tega dokumentarno-izmišljenega filma

12. julij 2017 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Pri vseh filmskih projektih želim doseči čim širše in raznoliko občinstvo. Netflix je zato idealen, saj ponuja širok način distribucije, gledalci pa si lahko film ogledajo kjer koli in kadar koli. Houston, imamo problem! je prvi slovenski film na tej platformi in upam, da mu bo sledilo še veliko slovenskih filmov."

To so besede režiserja filma Žige Virca, ki so jih sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). Ob tem so na SFC-ju zapisali, da je to verjetno največji distribucijski doseg kakega slovenskega filma doslej.

Usodna projekcija na festivalu Tribeca

Do Netflixove ponudbe je prišlo v manj kot 24 urah od lanske svetovne premiere filma na festivalu Tribeca v New Yorku, je povedal producent filma Boštjan Virc.

"Ključno vlogo so imele odlične kritike v ameriških medijih in vloga našega ameriškega agenta, brez katerega v ZDA ne moreš delovati," je še dejal filmski producent. Sicer pa je Houston, imamo problem! nastal v koprodukciji Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Češke in Katarja, glavni producent pa je bil slovenski Studio Virc.

In zakaj objava na Netflixu šele letos?

Glede tega producent Virc pojasnjuje, da je bil odlog objave njihova želja, saj je bil film v vmesnem času prikazan na več kot 60 mednarodnih festivalih. Vendar do filma ne bodo imeli dostopa slovenski in vzhodnoevropski Netflixovi naročniki. Na teh območjih je film od lanske jeseni ekskluzivno na voljo v sistemu HBO GO, so še zapisali na SFC-ju.

Dokumentarno-izmišljena zgodba je postavljena v čas po 2. svetovni vojni, ko je jugoslovanska obveščevalna služba predsedniku Titu odkrila domnevno izgubljene načrte Hermana Potočnika Noordunga za vesoljsko tehnologijo. Tito se odloči izkoristiti priložnost in izda ukaz za začetek razvoja ambicioznega jugoslovanskega vesoljskega programa.

Druga pripovedna linija je postavljena v sodobnost, ko se inženir Ivan iz ZDA vrne na otok Pag 50 let po tem, ko ga je vojaška varnostna služba poslala na delo v Naso. Skupaj s Francem, upokojenim generalom JLA, ki je bil pristojen za tajnost jugoslovanskega vesoljskega programa, razkrivata zapleteno mrežo skrivnosti, laži, manipulacij in umazanih političnih iger.



Film je bil v Sloveniji in drugih državah nekdanje Jugoslavije ter v Avstriji in Veliki Britaniji prikazan v redni distribuciji ter se je uvrstil v TV-programe HBO Europe, RTV Slovenija, nemške WDR, italijanske RAI, finske YLE in Al Arabiya, ki pokriva Združene arabske emirate z dosegom celotnega Bližnjega vzhoda.

Na Netflixu, sicer največjem svetovnem ponudniku naročniških filmov in serij, stvaritev Žige Virca svojo pot začenja 20. julija in bo na voljo skoraj 100 milijonom Netflixovih naročnikov v 25 jezikovnih različicah.

P. G.