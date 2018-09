Častna oskarja za skladatelja Lala Schifrina in igralko Cicely Tyson

Kipec tudi za tiskovnega predstavnika Marvina Leveyja

8. september 2018 ob 16:33

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Skladatelj Lalo Schifrin, igralka Cicley Tyson in tiskovni predstavnik Marvin Levey so imena iz sveta filma, ki jih bo ameriška Akademija filmskih umetnosti in znanosti, ovenčala s častnimi oskarji, ki jih na samostojni prireditvi podeljujejo od leta 2009.

Leta 1932 v Buenos Airesu rojeni džezovski pianist, skladatelj in aranžer Lalo Schifrin je avtor glasbe za več kot 100 filmov. Med drugim za Bullitt (1968), Umazani Harry (1971), V zmajevem gnezdu (1973), Nenadni udar (1983). Širši javnosti pa je nemara najbolj znan po glasbi za televizijsko serijo in tri filme Misija: Nemogoče. Schifrin je bil šestkrat nominiran za oskarja in trikrat za zlati globus.

Leta 1924 v Harlemu v New Yorku rojena igralka Cicley Tyson je kariero začela leta 1968 s filmom The Heart Is a Lonely Hunter. Zgolj pet let kasneje je že bila deležna nominacije za oskarja za glavno vlogo v drami Sounder. Tysonovo je bilo med drugim mogoče videti še v filmih Ocvrti zeleni paradižniki (1991), Služkinje (2011) in Last Flag Flying (2017).

Prvikrat nagrada za tiskovnega predstavnika

Ovenčali bodo tudi predstavnika za stike z javnostmi Marvin Levey, ki je bil dejaven v studiih MGM in Columbia Pictures. V letu 1977 je bil angažiran pri filmu Stevena Spielberga Bližnja srečanja tretje vrste, temu pa je sledilo več skupnih projektov. Med njimi velja izpostaviti filme E.T. - Vesoljček, Schindlerjev seznam, Reševanje vojaka Ryana in Lincoln. Levey bo postal prvi s častnim oskarjem ovenčan predstavnik za stike z javnostmi.

Producentskemu dvojcu Kathleen Kennedy in Frank Marshall bo akademija podelila spominsko nagrado Irving G. Thalberg, namenjeno producentom, ki v svojem delu nenehno izkazujejo visoko kakovost.

Peterica nagrajencev bo lovorike prejela na slavnostni prireditvi 18. novembra v Hollywoodu.

P. G.