Henrik Neubauer (1929) je za svoje delo prejel več nagrad in priznanj, med drugim zlati red za zasluge Republike Slovenije v letu 2009. Je avtor več kot 30 knjig in več kot 500 strokovnih člankov s področja opere in baleta, pa tudi avtor prve poslanice ob svetovnem dnevu plesa, ki ga slavimo od leta 1982. Foto: Radio ARS Svetovni dan plesa slavimo 29. aprila, torej na rojstni dan utemeljitelja sodobnega baleta Jean-Georgesa Noverra (1727–1810). Tukaj je na portretu iz leta 1764. Foto: Wikipedia Commons

Častno povabilo slovenskemu pobudniku svetovnega dneva plesa Henriku Neubauerju

Praznovanje obletnice Mednarodnega gledališkega instituta

12. junij 2018 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Plesalec, koreograf in režiser oziroma kar starosta slovenskega baleta Henrik Neubauer je kot pobudnik mednarodnega oziroma svetovnega dneva plesa ter ustanovitelj in častni član Slovenskega centra Mednarodnega gledališkega inštituta (ITI) prejel vabilo k udeležbi praznovanja 70-letnice tega inštituta na Kitajskem.

Praznovanje organizirajo novembra v Hajkovu na južnokitajskem otoku Hajnan. Obletnico organizacije, ki je bila ustanovljena leta 1948 in je partner Unesca za uprizoritvene umetnosti, bodo proslavili od 23. do 26. novembra.

Štiridnevno praznovanje bodo zaznamovale večerne uprizoritve iz kitajskega in mednarodnega okolja, pred tem pa tudi konference, forumi in delavnice. Pokrovitelj dogodka je guverner Hajnana, otoka, ki tudi v novembru slovi po toplih temperaturah.

Avtor prve poslanice ob svetovnem dnevu plesa

Henrik Neubauer je na Kitajsko vabljen kot častni član ITI-ja in avtor prve poslanice ob svetovnem dnevu plesa, ki ga svet praznuje od leta 1982, in sicer 29. aprila, torej na rojstni dan utemeljitelja sodobnega baleta Jean-Georgesa Noverra (1727–1810).

Unesco je ITI ustanovil v Pragi ob sodelovanju mednarodne gledališke skupnosti. Cilj te svetovne mreže je promovirati mednarodno izmenjavo znanja in praks s področja uprizoritvenih umetnosti, skrbeti za povezovanje med umetniki vseh narodov in narodnosti, krepiti medsebojno razumevanje in sodelovanje, opozarjati na pomen spoštovanja človekovih pravic in kulturne raznolikosti ter spodbujati izobraževanje.

Plesne poslanice, poslane v svet

ITI je na področju uprizoritvenih umetnosti že desetletja navzoč s številnimi dejavnostmi, kot so festivali, publikacije, delavnice, seminarji, okrogle mize, razstave in podobno. Znan pa je predvsem kot oznamovatelj svetovnega dneva gledališča 27. marca in svetovnega dneva plesa 29. aprila. Ob tej priložnosti priznani gledališki in plesni ustvarjalci pošljejo v svet svoje poslanice.

Sicer pa se dan plesa slavi v več kot 120 državah po svetu, tudi v Sloveniji.

