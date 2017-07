Častno srce Sarajeva bije (tudi) za Oliverja Stona

Stone velja za kritika ameriške politike in občudovalca pokojnega dolgoletnega venezuelskega predsednika Huga Chaveza. Leta 2013 je bil gost zagrebškega Subversive festivala, na katerem je med drugim povedal, da je do sredine 80. let zastopal zelo konservativna stališča in volil Ronalda Reagana.Mnenje pa je spremenil po obisku v San Salvadorju, kjer se je seznanil s posledicami ameriške imperialistične politike. Proti ameriški propagandi se je začel boriti z dokumentarnimi filmi, od takrat ga uvrščajo med hollywoodske levičarje. Foto: Reuters